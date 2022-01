De ontmaskering van Roos laat de speurders met open mond achter in The Masked

Niet Birgit Van Mol, Cathérine Moerkerke of Martine Tanghe, maar wel de bloem van de Belgische tenniswereld Yanina Wickmayer werd vanavond als eerste ontmaskerd in The Masked Singer. Zij zat verscholen in het kostuum van Roos, maar viel in de eerste show onverbiddelijk af. Toen Yanina Wickmayer tevoorschijn kwam stonden speurders Jens Dendoncker, Julie Van den Steen, Karen Damen en Kevin Janssens met open mond te kijken. “Dat meende ni!”, klonk het stomverbaasd bij Karen. “Hoe straf is dit! Dat had ik totaal niet verwacht”, pikte Niels Destadsbader in.

Hoewel Yanina haar identiteit dus wel verborgen wist te houden, moest ze vanavond The Masked Singer verlaten. Roos kreeg onvoldoende stemmen van het publiek in de studio en het digitale thuispubliek. Yanina blikt alleszins met een warm gevoel terug op de onvergetelijke ervaring. “Ik heb van in het begin gezegd dat ik tijdens mijn zwangerschap en in het jaar waarin ik niet speelde iets wilde doen dat volledig buiten mijn comfortzone lag. Ik denk dat dit wel het verste buiten mijn safe zone lag dan ik ooit geweest ben”, vertrouwde ze Niels toe. “Het was heel bizar. Van de eerste zangles tot de eerste keer het pak aandoen en de repetities: dit is totaal mijn wereld niet. Maar het was gigantisch fijn om te doen!”

Bekijk hier de video van de ontmaskering:

In Behind The Mask op VTM GO geeft Yanina een exclusieve inkijk in haar parcours en vertelt ze hoe ze de zware voorbereidingen combineerde met het prille moederschap. “Ik heb geleerd om te multitasken”, klinkt het een week na haar bevalling. “Na flesjes geven, de vele knuffels en kusjes en het iets mindere slapen ben ik ook al aan het oefenen. Mijn dochter heeft me al veel horen en voelen zingen, want ik zong veel als ik in de auto zat. Ik denk dat ze op de duur wel gedacht zal hebben: ‘Mama, je mag nu stilaan wel een ander liedje beginnen zingen’.” De camera’s zijn er ook bij wanneer Yanina voor het eerst kennismaakt met Roos, bij de zanglessen en bij de staging. “Ik wist zelfs niet eens wat dat was”, lacht Yanina. Tot het moment voor haar eerste performance waarop de spanning te snijden is… Behind The Mask is nu te zien op VTM GO en op woensdag 19 januari om 20u35 bij VTM.

