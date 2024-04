‘De milling’ maakt heel wat emoties los en Jan Bakelants overwint zijn angsten in Special Forces 

In Special Forces is de opleiding nog maar 10 uur bezig en moesten de rekruten al diep gaan. En ook op maandag 29 april is te zien hoe ze nog even op hun reserves moeten teren. Tijdens een stevige drillsessie worden de 10 overgebleven deelnemers volledig uitgeput. Een voorbode voor… de milling. Het wordt een mentale krachtmeting voor de rekruten, die door vermoeidheid een intense en emotionele ervaring beleven. Tijdens een nieuwe waterproef ervaart Rekruut 7 - ex-wielrenner en analist Jan Bakelants - dan weer heftige emoties. Wanneer hij tijdens een klim op hoogte flashbacks krijgt naar zijn traumatische val tijdens de Ronde van Lombardije, moet hij zijn angst recht in de ogen kijken. En ook de rest van de deelnemers wordt geobserveerd en uitgedaagd. Wie blinkt uit in doorzettingsvermogen? Wie toont de nodige discipline? En wie zet het teambelang voorop?

Starten doen de rekruten met de milling. Twee minuten lang moet iedere rekruut tegen een instructeur boksen. Het doel hiervan is om hun agressie te tonen. Voor Rekruut 6 - actrice Lynn Van den Broeck - roept de milling heftige herinneringen op. “Ik loop weg van situaties waarvan ik het gevoel heb dat ik ze niet onder controle heb. Vroeger werd één van mijn maten bedreigd omdat hij homo was. Ik ben toen gaan lopen omdat ik geen uitweg zag. Ik heb er nog altijd spijt van. Ik was nooit de ‘step up griet’”, vertelt ze emotioneel. Rekruut Gers Pardoel heeft minder moeite om zijn agressie te tonen maar zal zijn ronde tegen Chef Kevin nooit meer vergeten… Voormalig Belgisch én Europees bokskampioen Ismaïl Abdoul moest zich dan weer dringend herpakken. Voor hem is dit de uitgelezen kans om letterlijk en figuurlijk terug te slaan. Gaat hij zijn mindere prestaties compenseren of is hij te uitgeput om de Special Forces-operator te raken?

Na 16 uur fysieke inspanning wordt vervolgens opperste concentratie van de rekruten verwacht tijdens een reeks lange lessen. “Als je denkt dat het klaar is, begint het pas”, lacht Gers. Van knopen leggen tot tactiek, alle vakken razen in een sneltempo voorbij. En de rekruten kunnen maar beter opletten, want na een bijna slapeloze nacht moeten ze hun kennis meteen in de praktijk zetten tijdens een volgende opdracht: het beklimmen van een touwladder in een waterval van 20 meter hoogte. Wanneer ze in looppas richting hun locatie gaan, krijgt Lynn het heel zwaar. Haar benen weigeren mee te werken.

Eenmaal aangekomen aan de voet van een waterval, bekruipt bij sommige rekruten de angst voor het water hen opnieuw. Veel twijfels en tranen volgen, maar gelukkig zijn de chefs er om hen te helpen en te pushen. Eén voor één wagen de rekruten zich aan de klim. Vooral Jan Bakelants moet diep gaan en dat heeft alles te maken met een traumatische ervaring uit zijn wielercarrière: “In 2017 ben ik tijdens de ronde van Lombardije een meter of 6 naar beneden gevallen in een ravijn. Ze hebben me geëvacueerd en bleek dat mijn rug gebroken was. Ik ben bijna een centimeter kleiner geworden daardoor”, vertelt hij. Ondanks zijn angsten zet Jan door en bereikt hij de top van de waterval, met de nodige ontlading tot gevolg.

Bekijk hier de preview uit de aflevering:

Ook advocaat Davina Simons worstelt met een krachttekort in haar armen. “Kracht is mijn zwakste punt. Ik heb niet zoveel kracht, ook niet in mijn armen”, vertelt ze. Slaagt Davina er na verschillende pogingen in om de top van de waterval te bereiken? Vinden de rekruten de motivatie om door te zetten? En wat concluderen de instructeurs na deze proeven, wanneer ze de tussentijdse balans opmaken. “De milling was goed in het algemeen, behalve voor één iemand”, klinkt het…

Niet voor publicatie:

De foto’s uit het persbericht kan je downloaden via communicatie.vtm.be. Uitgebreid fotomateriaal vind je op foto.dpgmedia.be.

Bovenstaande preview is over te nemen via deze embedcode: <div style='padding-top: 56.25%; position: relative; height: 0; width: 100%;'><iframe allowfullscreen='' class='mc-embed' height='100%' mozallowfullscreen='' src='https://mychannels.video/embed/439789?auto_play=false&pip=false&single_play=false' style='border: 0; position: absolute; left:0; top: 0; overflow:hidden;' webkitallowfullscreen='' width='100%'></iframe></div>