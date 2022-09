De laatste twee koppels worden gematcht in ‘Blind Getrouwd’

Na het huwelijk van Brecht en Dziubi, en Florence en Jiri vorige week, is het op maandag 12 september de beurt aan de laatste twee koppels om blind te trouwen. Christiaan, Jana, Joren en Lien bereiden zich voor op hun officiële huwelijk.

Bruidegom Christiaan Graulus (28) vertrekt naar zijn huwelijk samen met zijn zus en getuige Julie. De spanning in de auto is te snijden: “Ik kan het moeilijk omschrijven omdat het zo intens is. In het begin was ik heel kalm, en toen sloeg dat gevoel plots om in grote stress.”

Jana De Bosscher (29) wordt aan het stadhuis niet verwelkomd door haar toekomstige man, wel door een groep kleutertjes. Zij willen hun juf Jana van harte proficiat wensen. Ook bij haar zijn de zenuwen strak gespannen: “Ik hoop niet té zenuwachtig te zijn en dat ik hem snel de spontane Jana kan tonen. Dat zijn eerste indruk zal zijn: “Oke; daar zou ik in het gewone leven ook wel mee willen trouwen, daar zou ik ook voor kiezen.” Dat zou het mooiste scenario zijn!”

Joren Dumont (36) staat klaar om te vertrekken. Maar alvorens de auto in te stappen, verrassen zijn getuigen, Jan en Sieger, hem op de valreep nog met een emotionele speech. En dat laat Joren niet onberoerd: “Ze hebben mij gepakt op mijn meest kwetsbare moment, maar het is super mooi! Het is vooral die ontlading ook: je hebt hier een maand naartoe geleefd en dan dat schoon gebaar van mijn getuigen… Ja, dat pakte mij gewoon gigantisch!”

Bekijk de beelden hier:

Ook Lien Opdebeeck (30) is klaar voor haar grote dag en staat vol spanning achter de nog gesloten deur van de trouwzaal. “Ik wilde die deur open doen en hem zien. Want ik begon te bibberen op mijn benen en het was heel stressy!”, vertelt ze. Haar trouwe viervoeter Balou is ook van de partij. Door de stress beseft Lien pas achteraf: “Ik heb mijn man zelfs niet goed bekeken op het eerste moment. Ik had meer oog voor Balou dan voor mijn toekomstige vent!”

Wie de laatste twee koppels vormen, valt te ontdekken in ‘Blind Getrouwd’ op 12 september om 20u35 bij VTM en ook op VTM GO .

In de aflevering van 19 september vieren de vier koppels samen hun prille huwelijk op één groot trouwfeest.