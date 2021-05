De laatste likjes verf worden aangebracht en Gert en Cerina delen de eerste punten uit in Huis Gemaakt

Na zeven maanden keihard verbouwen zitten de koppels van Huis Gemaakt in de laatste rechte lijn naar de finish. Op 26 mei wordt in de grote finale duidelijk wie de sleutels van zijn droomwoning in handen krijgt. In de halve finale op woensdag 19 mei om 20.40 bij VTM zetten de koppels een eindsprint in om de allerlaatste deadline te halen. “De überdeadline”, beseffen Ruben en Antje. Er resten de koppels immers nog twee dagen om hun pand tot in de details klaar te krijgen. Nadien ligt hun lot in handen van de jury, 25 makelaars en 50 kijkers die de panden komen beoordelen. Gert en Cerina geven in de halve finale van woensdag als eerste hun ongezouten mening.

Harry & Jerina besluiten de woonkamer in Kortrijk helemaal af te maken met een extra troef: een groot projectiescherm. “Het gaat de max zijn om met de kindjes onze eigen cinema te spelen”, luidt het. “Vanaf nú zou ik het beire-erg vinden moesten we het huis niet winnen”, lacht Harry. Dankzij de kamerprijs van vorige week is er in Kortrijk extra budget vrijgekomen dat wordt ingezet om het sanitair in de ‘horrorbadkamer’ te laten afwerken door professionals. Toch hebben Harry & Jerina op de allerlaatste dag nog een groot karwei op te knappen: een toilet hangen. “De vorige keer dat we dat moesten doen was kort gezegd een catastrofe”, weet Jerina. “En hier zijn we weer…”

In Laakdal hebben Kenny & Amber niet stilgezeten. In de gang werden moulures en lambrisering gehangen, de muren kregen een mooie grijze laag en Amber maakte werk van haar hoogstpersoonlijke roze beauty room. “Het is een echte meisjeskamer geworden, 100% ik”, klinkt het trots. Even trots is Kenny op ‘zijn’ gang. “Hier ben ik heel fier op, die is exact geworden zoals we het wilden.” Het koppel besluit ook de feedback van Gert op te volgen en kiest alsnog voor een vleugje kleur in hun keuken: een roze accentmuur. De sfeer is ontspannen, er is zelfs tijd voor een lunchbezoekje van Kenny’s mama.

Bij Ruben & Antje in Lokeren staat nog heel wat op de to do list. Op aanraden van Gert hebben ze het roze achter zich gelaten en kiezen ze voor touareg blauw op de muur in de gang. “Een kleurke dat Gert zal bekoren.” Terwijl Ruben nog naarstig aan het werk is, trekt Antje erop uit om het overgebleven budget van hun kamerprijs te spenderen aan enkele opvallende extra’s. Maar ondanks het voornemen om dit keer beter op tijd klaar te zijn met de werken, breekt er in Lokeren vlak door de deadline opnieuw een ware race tegen de klok uit. Krijgen Ruben & Antje de laatste details op tijd afgewerkt?

Wanneer de laatste likjes verf zijn aangebracht, de laatste spullen zijn uitgepakt en alle woningen een grondige poetsbeurt hebben gekregen, breekt de dag des oordeels aan. Vandaag komen juryleden Gert en Cerina langs om de gehele verbouwing te beoordelen. De voorbije zeven maanden hebben de koppels alles gegeven om van drie verkommerde panden echte parels te maken. Hun taak zit erop en nu is het aan 25 makelaars, 50 kijkers en juryleden Gert en Cerina om te beslissen welk koppel zijn droomwoning wint. Gert & Cerina zijn de eerste die de drie panden beoordelen en delen punten uit op creativiteit, afwerking en eigenheid. In alle drie de panden worden ze van hun sokken geblazen door het eindresultaat...