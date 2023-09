De laatste 2 koppels stappen in het huwelijksbootje, maar wie trouwt met wie?

Jolien & Brecht en Emma & Emile stapten in de eerste aflevering van Blind Getrouwd in het huwelijksbootje, en in aflevering 2 op maandag 11 september is ook voor Fleur, Isabelle, Matthieu en Alexander de grote dag aangebroken. Rest nog de vraag: wie trouwt met wie? Dat ontdekt de kijker om 20u35 bij VTM of op VTM GO.

Amper een uurtje nadat Matthieu Angel (32) het nieuws kreeg dat hij gaat trouwen, gaat hij bij z’n mama langs met een save the date. De dame valt compleet uit de lucht. “OK goed, cool. Maar ben jij daarmee akkoord Matthieu?”. Heerlijk, mama’s die nog even inchecken voor de zekerheid. Nadine geeft ook haar ongezouten mening wanneer Matthieu z’n kostuum gaat kiezen met - naast haar -, zijn zus en z’n beste vriendin. “Ik heb nood aan vrouwelijke intuïtie”, zegt Matthieu. Die krijgt hij binnenkort met hopen voorgeschoteld. Maar is het die van Fleur, of van Isabelle?

Isabelle Olivier (26) brengt haar laatste nacht als single door in Vé in Mechelen, het hotel waarvan ze manager is. Dat is zodanig dicht bij het stadhuis, dat Isabelle er te voet heen kan. “Gewoon diep ademen”, “Er is niks speciaals aan het gebeuren”, “De zaal zit goed vol”,... Isabelles papa zegt alles wat je niét moet zeggen tegen je dochter die staat te sterven van de stress. Maar misschien is dat ook net wat Isabelle nodig heeft om zich door de laatste momenten voor de ontmoeting met haar onbekende bruidegom, heen te puffen.

Alexander Scherpereel (28) uit Etterbeek steekt zichzelf strak in het pak voor zijn trouwdag. A well dressed man is er twee waard blijkbaar, want het trouwkostuum zorgt er op het eerste gezicht voor dat Alexanders zenuwen in de kiem worden gesmoord. Er staat nochtans veel op het spel. “Mijn ouders zijn gescheiden en daardoor besef ik heel erg dat liefde een werkwoord is. Het is misschien ook daarom dat ik zo kieskeurig ben om een relatie aan te gaan. Omdat het echt wel de bedoeling is dat je voor heel lang - ‘voor de rest van je leven’ kan je nooit met zekerheid zeggen - samen zal zijn. Dat het de juiste persoon is.” En die juiste persoon zou zo maar even Isabelle of Fleur kunnen zijn.

Fleur Billiet (28) neemt op haar trouwdag haar opa een stukje mee, met dank aan haar vriendinnen. Fleurs opa Georges was haar grote steun en toeverlaat, maar hij overleed drie jaar geleden. De lieve verrassing van haar vriendinnen - onder andere een bedeltje met de letter ‘G’ - zorgt voor een portie tranen bij Fleur, net wanneer zij klaar staat om te vertrekken naar haar mystery man.

Bekijk hier een preview: