De kop is eraf: Mister Withlove wordt als eerste ontmaskerd in The Masked Singer

De kop is eraf. En dat mag vrij letterlijk genomen worden. Vanavond werd het nieuwe seizoen van The Masked Signer afgetrapt en dat eindigde al meteen in een eerste, uiterst verrassende ontmaskering. Eentje die niemand zag aankomen. Mister Withlove moest helaas het onderspit delven en uit het smakelijke witloofpak verscheen niemand minder dan VRT-sportanker en presentator Karl Vannieuwkerke. Iets wat speurders Ruth Beeckmans, Aaron Blommaert, Elisabeth Lucie Baeten en gastspeurder Olga Leyers totáál niet zagen aankomen. En ook Karl zelf had nooit gedacht ooit aan een zangprogramma deel te nemen.

Bekijk de ontmaskering hier:

Hoe vaak hij gedacht heeft: waar ben ik aan begonnen? “Vaak. Heel vaak”, zegt Karl in Behind The Mask, dat nu te zien is op VTM GO. “Maar ik vind het wel leuk om eventjes uit je core weg te gaan en een aantal andere dingen te doen. Dit was voor mij toch wel een prettige ervaring in die zin dat je dingen bijleert, dat je nieuwe mensen leert kennen. Het is goed voor één keer, maar geen enkel zangprogramma moet mij ooit nog vragen.”

Met de geheimhouding rond The Masked Singer had Karl weinig last. Hij durfde tijdens de voorbereidingsfase van het programma zelfs een subtiele hint te geven naar zijn sportcollega’s Wesley Sonck en Gert Verheyen. “Nog 5 minuten. Ik heb zin in witloof met hesp. Withlove from Belgium”, klonk het in de tv-studio. Een tip die onopgemerkt bleef. Het pak van Mister Withlove was voor Karl dan weer eerder een kwelling. “In de loop der jaren heb ik claustrofobie ontwikkeld”, vertelt hij daarover. Dat uit zich in een paniekaanval wanneer hij voor het eerst in Mister Withlove kruipt. “Ik wist niet dat ik zo claustrofobisch was. Dat was een confrontatie. Na een halve minuut heb ik gezegd: even eraf, laat mij maar bekomen, ik moet wennen aan dit pak. Ik heb er moeilijke momenten mee gehad. Het is een heel proces geweest om er mee op het podium te kunnen staan.”

Ook zingen en dansen bleek een flinke stap uit Karls comfortzone. “Drie dingen samen doen die ik eigenlijk niet goed kan, dat was een dodelijke combinatie voor mij”, vertelt hij over de eerste podiumrepetitie in het pak. “Ik kan niet zingen en heb nul gevoel voor ritme. Als je dat moet combineren in zo’n pak, dat was stress. Ik ben een paar keer van het podium gegaan om weer naar adem te happen. Op het podium dacht ik het spel te verlaten. Dit is het, ik kan dit niet. Claustrofobie tot en met. Bijna flauwvallen. Maar er zijn veel mensen die je omringen en je weet dat je door moet voor hen. Maar op zo’n moment denk je wel aan quitten.”

Bekijk de beelden uit Behind The Mask hier:

In Behind The Mask kijkt Karl samen met Jens ook naar unieke beelden van de camera die ín het pak hing tijdens zijn performance. “Vooral de warmte beklemde mij, ik heb een icepack gevraagd of een nat handdoekje om af en toe met mijn hoofd tegen te wrijven”, aldus Karl. “Je zit met die korte handjes van Mister Withlove, dus je kan niet aan je neus als die jeukt of een druppel zweet wegvegen. Het was een saunagevoel. Ik denk dat ik drie kilo ben afgevallen in die week.” Toch blikt Karl met een fijn gevoel terug op zijn deelname. “Ik ben een zeer leergierige persoon, dus ik vond het wel leuk om dit mee te maken. Ik zie het nu al gebeuren, overal waar je op restaurant gaat krijg je de vraag: ‘Voor u witloof zeker meneer?’”

Bekijk het optreden van Mister Withlove hier:

