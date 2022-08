De kooivechtster met negen turbulente levens: Luk Wyns duikt in de intrigerende wereld van “Battlecat”

Ze is kooivechtster op wereldniveau, single mom met zes kinderen, leerkracht, eigenaar van haar eigen gym én Only Fans model. Bij VTM 2 maakt de kijker binnenkort kennis met Cindy “Battlecat” Dandois, de vrouw met negen levens en een onuitputtelijke oerkracht, die haar dromen najaagt en daarbij geen blad voor de mond neemt. Programmamaker Luk Wyns ontdekte deze bijzondere powerwoman aan de schoolpoort. In de realityreeks ‘Battlecat’ duikt hij in haar excentrieke en turbulente wereld terwijl ze zich klaarstoomt voor de ‘main fight’ op een belangrijk MMA-toernooi. Al snel wordt duidelijk dat Cindy geen battlecat is om zonder handschoenen aan te pakken. Maar ze is vooral ook een leeuwin met een gouden hart en een stout kantje die vecht voor haar idealen en dromen, die van haar kinderen en die van haar leerlingen.

Luk Wyns: “Zo’n 10 jaar geleden vertelde mijn vrouw me dat ze aan de schoolpoort kennis had gemaakt met een bijzondere moeder: super spontaan, intelligent, uitdagend gekleed én met een blauw oog, want ze was een kooivechtster. Sindsdien kwam mijn vrouw met de zotste verhalen thuis. Ik leerde Cindy een tijdje geleden zelf kennen tijdens opnames voor de film Zillion, waarin ze de rol van portier speelde. Tijdens onze gesprekken wist ik niet wat ik hoorde. Deze vrouw heeft 9 levens tegelijk en leeft ze allemaal om ter strafst. Ik moest wel een programma over haar maken.”

Cindy “Battlecat” Dandois: “In mijn leven draait het om één ding: mezelf kunnen zijn in een maatschappij die verwacht dat je bent zoals de rest van de schapen. Ik trek me geen bal aan van wat de mensen over mij denken en neem geen blad voor de mond. Ik ben opgegroeid in een moeilijke buurt, maar heb alles gedaan wat ik wou doen. Je kan al je dromen waarmaken. Dat breng ik mijn kinderen en leerlingen bij, en wil ik nu ook aan de rest van Vlaanderen tonen”

