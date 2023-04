De kogel is door de kerk in Boer zkt Vrouw: deze uitverkorenen mogen mee op romantische trip

VLNR: Kenny (30 - Loppem) en Cathy (37 - Tielt-Winge)

Het klinkt als een luxeprobleem, moeten kiezen uit twee mannen of vrouwen. Maar op zondagavond 16 april was duidelijk dat zo’n beslissing geen cadeau is. Na een paar slapeloze nachten twijfelde Cathy zelfs tot op de laatste seconde, maar uiteindelijk koos ze voor de immer amusante Kenny.

“Jullie zijn allebei topkerels. Ik heb heel veel zitten malen in mijn hoofd, en maak dan maar eens een keuze. Ik heb gekozen om op romantische trip te gaan met Kenny. Ik had echt graag een mélangeke gemaakt van jullie twee, maar dat is niet mogelijk he”, zei Cathy tegen Kenny en Björn. Die laatste zag Cathy’s keuze niet aankomen, maar verliet het erf met opgeheven hoofd. Kenny toonde Cathy meteen welk vlees ze in de kuip had wanneer hij moest toegeven dat hij eigenlijk al een huwelijksfeest in zijn agenda had staan dat weekend. Bye bye romantische trip dus, Cathy besluit om gewoon mee te gaan naar het trouwfeest van Kenny’s makker. Van een vuurdoop gesproken.

Witloof- en frambozenboer Kevin moest kiezen tussen zijn hoofd en zijn hart, maar hij koos resoluut voor dat laatste, Jana dus. Een grote fout, volgens Elke en Heidi, maar de toekomst zal uitwijzen of de dames het bij het rechte eind hebben.

VLNR: Jana (27 - Gijzenzele) en Kevin (28 - Damme)

In Arendonk koos Jef voor Bente, een beslissing die geen van beiden enkele weken geleden had verwacht gezien Jef niet zot was van Bentes tattoos. “Jullie hebben het me heel moeilijk gemaakt want jullie zijn allebei toppers. Maar Bente past qua karakter denk ik het best bij mij. Ik denk zelfs dat we one of a kind zijn”, klonk het. Exit Kim, die begrip had voor de beslissing van de koeienboer.

VLNR: Bente (25 - Lubbeek) en Jef (33 - Arendonk)

En in Lier verbaasde veeboer Stef vriend en vijand door voor Leen te kiezen, terwijl hij in Annelore een soulmate leek te hebben gevonden. “Het was sowieso een super moeilijke keuze omdat jullie twee verschillende types zijn, maar ik heb gewoon mijn gevoel gevolgd en dan neig ik toch meer naar Leen. Het is echt al zo lang geleden dat ik mezelf zo goed voel bij iemand. Het geloof dat ik dat ooit nog ging terugvinden, was ik een tijd kwijt, maar nu geloof ik er terug in. Nu moet het gewoon nog even gebeuren.” Annelore berustte in de keuze en Leen was dolgelukkig met de beslissing die ook zij niet had zien aankomen.

VLNR: Stef (29 - Lier) en Leen (24 - Loenhout)

