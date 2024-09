De king van urban coolness: scoort Giraf ook in The Masked Singer?

Een hippe gele bus met basketbalring, energieke cheerleaders, muziek die door de boxen knalt en de lange nek van een Giraf die uit het dak hangt: dat beeld kregen voorbijgangers vanochtend te zien in Antwerpen. Zo’n beeld, dat kan alleen maar iets met The Masked Singer te maken hebben. Vandaag wordt namelijk met Giraf een nieuw pak onthuld, dat door heel Vlaanderen tourt en in de loop van de dag ook nog in Genk, Aarschot, Gent en Kortrijk zal opduiken. Iedereen die Giraf spot, kan met hem op de foto en mag ook zelf een balletje gooien om kans te maken op gratis tickets voor The Masked Singer in Concert op zaterdag 16 november in het Antwerpse Sportpaleis.

Giraf is een basketbalspeler die niet alleen uitblinkt op het veld, maar ook ernaast een grote aantrekkingskracht heeft. Shawn Mendes en Zac Efron zijn er niets tegen. Met zijn chille en zelfzekere uitstraling is hij de king van urban coolness. Door zijn strategisch inzicht, teamgeest en focus is hij één van de beste én meest populaire basketbalspelers van dit moment. Hij is best ijdel. Zijn stijl kan je omschrijven als casual streetstyle: hij draagt een opvallende zonnebril en gouden kettingen. Ondanks zijn succes blijft hij trouw aan zichzelf en zijn afkomst. Zijn homies from the hood draagt hij diep in het hart.

Giraf: “Hi brothers and sisters, Giraf is in the house! Hou jullie klaar voor de top van het basketbal. Ik hoor mijn fans al juichen en de tegenpartij daveren! Dunk, jumpshot and SCORE! Ik ben baas van het veld! Met mijn flair, coolness en trickshots, stijg ik altijd boven de rest uit. Vergis je niet. Nu ben ik dé ster, vroeger was ik een gewone jongen van de straat. Kijk eens hoe cute ik toen al was. Maar succes is als een domino-effect. Daardoor ben ik nu de grootste in mijn vak! Constante druk, geen privacy, altijd moeten presteren: dat hoort erbij, de neveneffecten van de roem. Ik heb een lange nek, maar ik doe nooit uit de hoogte. Mijn motto: sweat now, shine later!”

Na Mister Withlove, Tik & Tok, Space Babe en Giraf zijn er nog acht figuren die héél binnenkort naar buiten komen. Tijdens The Big Reveal op dinsdag 10 september zullen de acht mysterieuze pakken zich overal in Vlaanderen laten zien. Maar waar precies? En wie vindt ze het eerst? Gotta catch ‘em all!

