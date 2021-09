De jury doorstaat doodsangsten in Belgium’s Got Talent

Op vrijdag 24 september om 20u35 zijn juryleden An Lemmens, Davy Parmentier, Ruth Beeckmans en Bart Peeters klaar voor een nieuwe lading acts in Belgium’s Got Talent. En die beloven spektakel voor de jury, zowel van achter de desk als op het podium zelf... Voor de eerste act komt trialbiker Emile (22 jaar uit Brugge) met gierende banden het podium opgereden. Hij verbaast iedereen met zijn verrassende motorstunt, maar het wordt pas echt gevaarlijk wanneer hij de juryleden uitnodigt om hem te assisteren. Hij zal proberen om met zijn motorfiets over de vier juryleden tegelijk heen te springen zonder daarbij iemand te raken. Met knikkende knieën gaan An, Davy, Ruth en Bart het podium op. “Ik kan dit niet aan, ik heb zoveel schrik”, schreeuwt An. “We moeten blijven ademen!”, reageert Bart.

Bekijk hier de preview uit de aflevering:

Ook Papi Flex (27 jaar uit Ardooie) jaagt de jury de stuipen op het lijf. Hij reisde al heel de wereld rond met zijn act, maar is nu voor het eerst te zien in België. Papi kan zijn lichaam in de meest onmogelijke posities wringen en dat zorgt vooral bij An voor de nodige emoties: “Ik was de hele tijd bang dat hij naar mij zou komen!” En ook Ruth is erg onder de indruk: “Ik was echt naar een buitenaards wezen aan het kijken.” Gevoelige kijkers wees gewaarschuwd!

Aan originaliteit geen gebrek: nu vrijdag maakt Colette, beter bekend als ‘De Zandmuze’ (63 jaar uit Brasschaat), live kunstwerken in zand. Op het nummer van ‘Hijo De La Luna’ brengt ze de ‘legende van de maan’ tot leven. Iets wat op veel enthousiasme kan rekenen bij Davy: “Jij katapulteert me echt terug naar mijn kindertijd. Ik heb al heel veel mooie dingen gezien, maar zoiets als dit nog nooit!”

Deze kandidaten maken hun opwachting op het podium van Belgium’s Got Talent:

Lianna (15 jaar uit Mol). Belgisch kampioene ritmische gymnastiek Lianna traint 25 uur per week met haar hoepel en dat werpt zijn vruchten af. “Als dit geen topsport is, dan weet ik het ook niet meer”, klinkt het bij Ruth.

TNT crew (19 - 30 jaar uit Deinze). TNT nam al eens deel aan Belgium’s Got Talent en stootte toen door naar de finale waar ze nipt verloren van Baba Yega. Ze zijn uit op revanche, en hoe! Deze keer brengen de acrobaten iets nieuws mee en gaan ze vol voor de winst.

Katrien (28 jaar uit Bree). Katrien komt een liedje uit de Kleine Zeemeermin zingen en is helemaal verkleed als Ariel. Ze hoopt de jury te overtuigen met haar zangtalent.

De Toâpe Geraapte (38 - 57 jaar uit Torhout). Zo zot zag je een fanfare nog nooit. Een samenraapsel van muzikanten noemen ze zichzelf. Deze bende leerkrachten en boekhouders zetten de studio op stelten.

Sally Monella (28 jaar uit Antwerpen). Sally is een dragqueen die live zingt. Met haar versie van ‘Mack the Knife’ wil ze de jury omver blazen.

Made2move (11 - 44 jaar uit Wetteren). Bestaan er super strakke dansgroepen in Vlaanderen? Jazeker! An gaat helemaal uit haar dak bij de explosieve moves van deze danscrew uit Wetteren.

Tiany (12 jaar uit Westerlo). Tiany brengt haar ‘paard’ Snow mee voor een wel heel verrassende act… “Ik heb dit nog nooit in mijn leven gezien”, klinkt het bij An.

Zoe Bizoe (32 jaar uit Gent). Burlesque artieste Zoe transformeert zichzelf in een paradijsvogel om dan haar pluimen één voor één te verliezen, letterlijk. Ze haalt jurylid Davy op het podium die van heel dichtbij getuige is van deze komische stripact die werkelijk niets aan de verbeelding overlaat.

Ook tijdens deze vierde auditieaflevering kan de kijker één Golden Buzzer uitdelen via VTM.be en die act vanuit de woonkamer rechtstreeks naar de shows katapulteren. Daarnaast hebben juryleden Ruth Beeckmans en Bart Peeters en ook hosts Koen Wauters en Laura Tesoro hun Golden Buzzer nog achter de hand. Wie gaat er deze keer met de Golden Buzzer aan de haal?

