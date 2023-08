‘De Jordy’ trekt op epic avontuur in ‘Jordy doet Ibiza’

Rakketakketak! Na een hele zomer vloggen, hard werken en sparen, is het eindelijk zover: de Jordy (Jonas Van Geel) zet koers naar het bruisende Ibiza. Met een overvloed aan enthousiasme, een flinke dosis humor en zonder grenzen neemt hij de kijker mee op een avontuurlijke reis in ‘Jordy doet Ibiza’, een gloednieuwe SHORTIE, vanaf 16 augustus elke woensdag en zaterdag op VTM GO.

Maar loopt zijn reis wel als gepland? Van zodra Jordy voet aan wal zet op het zonnige feesteiland, stort hij zich met volle overgave in een onstuimige eerste nacht. De volgende ochtend slaat de realiteit hard toe wanneer hij beseft dat zijn zuurverdiende centjes zijn verdwenen als sneeuw voor de zon. Plots staat hij zonder geld of onderdak in Ibiza, én moet hij nog een week zien te overleven. Slaagt Jordy er alsnog in om er een onvergetelijke tijd van te maken?

Jordy: “De Jordy is back bitches! Dees gaat zo epic worden. Met 2500 flappen in de pocket, propere onderbroeken en enkele flesjes Flügel voor de kleine dorst, ben ik er helemaal klaar voor. Let the beast go! Maar de echte vraag is: ‘Is Ibiza klaar voor de Jordy?’”

Jordy’s Zomervlog

Eerder nam Jordy zijn volgers al mee in zijn zomerse avonturen. Vanaf maandag 14 augustus is Jordy’s Zomervlog ook te bekijken op VTM GO.

