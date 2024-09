De jacht op De Verraders is geopend: welke drie bekende Vlamingen hullen zich in de rol van verrader?

“Dat wordt hier het huis van verderf, je stapt nu de hel binnen.” Vanaf het eerste moment is het duidelijk: misleiding en leugens voeren de boventoon in De Verraders. En dat is niet anders in het gloednieuwe seizoen dat nu zondag 8 september om 19u55 van start gaat bij VTM. Dit keer wagen sopraan Astrid Stockman, journaliste Julie Colpaert, radio- en tv-presentator Sean Dhondt, psychologe Lotte Vanwezemael, influencer Ender Scholtens, presentatrice Annelien Coorevits, influencer Jonatan Medart, dokter Servaas Bingé, chef-kok Sofie Dumont, voetbalanalist Gilles Mbiye-Beya, zangeres en tv-presentatrice Ingeborg Sergeant, ondernemer Wouter Torfs, comedian William Boeva, radiopresentator Joris Brys, zangeres Slongs, acteur Roman Van Houtven, radiopresentatrice Dorianne Aussems, acteur Amine Boujouh, tv-maker Hans Otten en actrice Isabelle Van Hecke zich aan het psychologische spel.

Het avontuur begint mysterieus: de deelnemers krijgen enkel een adres dat hen naar een vervallen dorpje in Frankrijk leidt. Daar wacht hen meteen een cruciale keuze: spelen ze voor het team of voor zichzelf? Na de eerste missie zetten de kandidaten koers naar het kasteel, waar host Staf Coppens hen opwacht. Het besef dat er dadelijk drie verraders worden aangeduid, sijpelt stilaan binnen en de small talk maakt plaats voor de harde realiteit. “Iedereen is blij en vriendelijk, maar dit is stilte voor de storm. Alles verandert van zodra de verraders worden aangeduid”, voorspelt Joris Brys. Al wil Staf eerst weten hoe groot ieders donkere kant precies is... “Ik zou niets liever willen dan een verrader zijn”, grijnst Amine. “Het is kiezen tussen de pest en cholera”, lacht Lotte. “Dorianne kent me door en door dus het zou fucked up zijn om daartegen te liegen." Servaas heeft dan weer een andere strategie voor ogen: “Ik wil starten als bondgenoot en verleid worden.”

Bekijk hier de preview uit de aflevering:

Maar wie zijn de drie verraders? Dat blijft voor de bondgenoten een groot mysterie, maar niet voor de kijkers. Meteen in de eerste aflevering nemen de deelnemers plaats aan de ronde tafel. Niet om elkaar uit te horen, wél om de drie verraders aan te duiden. Drie deelnemers krijgen in het geheim een tikje op de schouder van Staf dat het spel voor hen totaal zal veranderen. Deze drie verraders krijgen de duistere taak om de komende weken, onder de dekmantel van de nacht, hun onschuldige medespelers één voor één uit te schakelen. Hun doel? Zo lang mogelijk onopgemerkt blijven terwijl ze de groep van binnenuit ondermijnen. Het kamp dat op het einde in de meerderheid is, wint De Verraders.

Met de eerste indrukken achter de rug en de verraders nu onder hen, begint het spel pas echt. De warme sfeer maakt snel plaats voor argwaan en achterdocht. Vanaf nu is niemand meer te vertrouwen…

Vincent Fierens gooit samen met Staf Coppens, Dorianne Aussems, Lotte Vanwezemael en Bart Appeltans alle intriges op tafel in De Verraders: De Ronde Tafel

Dat De Verraders opnieuw heel wat stof zal doen opwaaien, staat nu al vast. En dat ‘stof’ vormt de basis voor De Ronde Tafel, dat elke zondag vlak na De Verraders te zien is bij VTM. Nu zondag schuiven Staf Coppens, deelnemers Dorianne Aussems en Lotte Vanwezemael en ex-verrader Bart Appeltans mee aan tafel bij host Vincent Fierens. Samen duiken ze in het kluwen van verraad, leugens, strategieën en wantrouwen uit de laatst uitgezonden aflevering, waardoor de kijker een exclusieve blik achter de schermen krijgt.

