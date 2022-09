De huwelijksnacht van Lisa en Jonas wordt abrupt verstoord

Na de zomerstop is de telenovelle Lisa vanaf maandag 5 september weer helemaal terug met een nieuw seizoen. Verrassende plotwendingen en meeslepende intriges kluisterden gemiddeld 423.000 kijkers (live+uitgesteld) aan het scherm tijdens het vorige seizoen, goed voor een sterk marktaandeel van 41% (VVA 18-54). Met nóg meer spanning, een resem dramatische gebeurtenissen én tal van nieuwe gezichten die voor heel wat beroering zullen zorgen, belooft ook het nieuwe seizoen spectaculair te worden.

Waar de fans van Lisa lang van droomden, is eindelijk gebeurd: Lisa (Tinne Oltmans) en Jonas (Oscar Willems) gaven elkaar het jawoord tijdens een spetterend huwelijksfeest. Hun huwelijksnacht verloopt echter niet zoals gepland en wordt abrupt verstoord door een verontrustend telefoontje. Op het huwelijksfeest vindt ondertussen een aanvaring plaats tussen Katja (Anouck Luyten) en Gert (Bert Verbeke) waarbij Katja een ernstige val maakt. Maakt Gert weer een nieuw slachtoffer?

En dan is er nog die andere hamvraag: is Reinhout (Ben Van Ostade) de vader van Jonas? Een impulsieve opmerking van Reinhout doet het in ieder geval wel vermoeden en Suzanne (Hilde De Baerdemaeker) wil er het fijne van weten. Het wordt de komende dagen dus opnieuw nagelbijten voor de fans van Lisa…

Lisa is vanaf maandag 5 september iedere weekdag om 18u20 te zien bij VTM. De eerste aflevering van het nieuwe seizoen is in preview al vanaf zondagochtend om 6u te zien op VTM GO. Wie zijn geheugen wil opfrissen, kan de vorige seizoenen van Lisa (her)bekijken op VTM GO .