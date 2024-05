De hel barst los in Familie: opperschurk maakt zijn comeback

Al wekenlang wordt er bij de Familie-kijkers volop gespeculeerd. Wie is het onheilspellende personage Joris (Jan Sobrie) dat enkele maanden geleden zijn intrede maakte in de reeks en wat is hij van plan? Het is Simon, het is Bert, het is Xavier Latour, het is Didier De Kunst: de gekste theorieën deden de ronde en kijkers gingen helemaal los bij deze spannende verhaallijn. Vanavond vielen de puzzelstukjes in elkaar en werd Joris’ geheim onthuld voor de kijkers. Met zijn komst blijkt één van de grootste opperschurken van weleer zijn comeback te maken in Familie… Bert Van den Bossche.

Bekijk de onthulling hier:

In Familie was vanavond te zien hoe Joris zijn medisch rapport inkeek en met een plastisch chirurg in Zuid-Afrika belde. Een duidelijke verwijzing naar het Familie-boek Alter Ego dat in 2021 verscheen met Bert in de hoofdrol. In dat verhaal was te lezen dat Bert plastische chirurgie overwoog om wraak te nemen op de Van den Bossches. Een voorbode voor zijn terugkeer in de reeks, zo blijkt. De kijker kreeg vanavond beelden te zien van hoe Bert in Zuid-Afrika een nieuw gezicht kreeg en na een chirurgische ingreep Joris werd. Spannende beelden die meteen het allerergste doen vermoeden. Waarom is Bert teruggekeerd? Waarom zoekt hij toenadering tot de Van den Bossches? Wat is hij van plan en wie loopt gevaar?

Dat Joris eigenlijk Bert is en bovendien ook verantwoordelijk blijkt te zijn voor de dood van Peter (Gunther Levi) en Marie-Rose (Martine Jonckheere), is voor de Familie-kijkers ondertussen duidelijk. Maar niet voor de familie Van den Bossche zelf. Louise (Charlotte Sieben), Mieke (Caroline Maes), Véronique (Sandrine André)… één voor één laten ze zich langzaam voor hun kar spannen door Joris. Alleen Hanne (Margot Hallemans) ruikt onraad en stelt zich vragen bij zijn vreemde gedrag. Hoe loopt dit verhaal verder en voor wie loopt het slecht af? De razend spannende weken richting de seizoensfinale lijken nu officieel ingezet.

