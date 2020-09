De Grote Geldenquête: hoe hard heeft Corona toegeslagen in onze portemonnee?

Een half jaar na de uitbraak van de coronacrisis maakt Telefacts NU de balans op: hoe hard heeft corona toegeslagen in onze portemonnee? Zijn we er massaal op achteruit gegaan, of heeft de crisis ook positieve gevolgen gehad? Telefacts NU brengt morgen, dinsdag 15 september om 21.45, de resultaten van een Grote Geldenquête die afgenomen werd bij duizend Vlamingen en laat ook verschillende bekende Vlamingen, waaronder Tine Embrechts en Guga Baúl, en onbekende Vlamingen aan het woord over hun financiële situatie. Ook financieel expert van VTM NIEUWS Paul D’Hoore geeft duiding bij de resultaten van de enquête en stelt constructieve tips voor om goed om te gaan met deze financiële crisis.

Telefacts NU liet de Grote Geldenquête afnemen door iVox. Duizend Vlamingen werden eind augustus online bevraagd over hun financiële situatie. Zo getuigt Indra, een alleenstaande mama met drie kinderen, dat ze zich arm voelt en angst heeft om het einde van de maand niet te halen: “Soms moet je aan het einde van de maand, als er één van de jongens ziek is, kiezen tussen eten of de dokter... dat is hartverscheurend!”, zegt ze zelf.

Tine Embrechts en Guga Baúl praten over hun financiële situatie

Ook acteurskoppel Tine Embrechts en Guga Baúl zag een groot deel van hun inkomen wegvallen door de maatregelen rond Corona: “Men heeft soms een verkeerd beeld van bekende mensen”, zegt Tine. “Ik verdien oké, maar ik heb geen reservepot.” Tine en Guga getuigen ook over hun nieuw samengesteld gezin en de problemen die daar wel eens bij komen kijken.

Maar niet iedereen is financieel het slachtoffer van de Corona-crisis. Zo sparen Nele en Andy maandelijks 500 euro meer, dan voor de crisis. Uit de Grote Geldenquête blijkt dan ook dat heel wat Vlamingen er wél op vooruit zijn gegaan.