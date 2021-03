De grote afbraakwerken gaan van start en de eerste spanningen duiken op in Huis Gemaakt

Met 6 zijn ze nog, de koppels die in Huis Gemaakt kans maken om hun droomhuis te winnen. Op woensdag 17 maart om 20.40 barst de strijd helemaal los en beginnen de koppels aan de grote afbraakwerken. Vloeren uitbreken, muren slopen, plafonds naar beneden halen: ze voelen meteen aan den lijve hoe zwaar verbouwen is. De strakke deadline van 3 weken die Dina Tersago hen oplegt voert de druk in de panden bovendien op. “Dat is niet zomaar een deadline”, klinkt het. “Er hangen consequenties aan vast. Wie de deadline niet haalt, mag niet aan de eerste slaapkamer beginnen.”

Verbouwingen, dat leidt in de beste koppels als eens tot spanningen. En al zeker als je met 2 verschillende koppels aan dezelfde verbouwing werkt. De verschillen tussen de koppels worden dan ook steeds duidelijker. Vooral in Lokeren en Laakdal zorgt het verschil in werkritme voor spanningen… en tranen.

In Laakdal is Emiel de sfeermaker van dienst. Hij leeft zich helemaal uit met de ruwe afbraakwerken en gaat als ‘een bruut’ tekeer. “Dat afbreken, dat is mijn ding”, klinkt het. Maar zijn nonchalance staat haaks op de orde en structuur van Amber & Kenny. “Wij werken graag gestructureerd. We beginnen aan iets en willen dat ook meteen afwerken”, zegt Kenny. “Wij zijn daar heel strikt in, zij iets losser.” “Ik vind dat sommige mensen hier op de werf nogal snel een probleem willen maken van iets heel klein”, reageert Emiel luchtig. Hij focust zich op het verstevigen van de deurpost. Met cement i.p.v. mortel. En dat is niet naar de zin van Cerina, die tijdens haar werfbezoek de puntjes op de i zet. “We zijn aan het verbouwen, niet aan het bricoleren.”

De werken in Kortrijk hebben 2 weken stilgelegen door asbest. Harry & Jerina en Femke & Tobias staan dan ook te popelen om eraan te beginnen. Al is orde en netheid ook daar een struikelpunt. “Ik heb nog nooit iemand een container zien rangschikken”, merkt Harry op wanneer Femke ook daar orde in de chaos wil scheppen. Werfleidster Cerina brengt een bezoekje aan het pand en laat de koppels met een waslijst aan to do’s achter. Als eerste: het aanpakken van een hardnekkige vochtplek.

Ook in Lokeren voelen de koppels nattigheid, wanneer het plots op verschillende plekken begint binnen te regenen in het pand. Dat zou nefast kunnen zijn voor het halen van hun deadline. Maar vóór Anaïs & Pieter en Antje & Ruben met de grote werken kunnen beginnen, hebben ze eerst nog een ander katje te geselen. Ze raken het maar niet eens over de bestemming van de schuur. Ruben & Antje zien er een ideaal atelier in, Anaïs & Pieter een woonkamer. “Niemand wil een stap terug zetten, dus er moet een derde partij komen met kennis van zaken”, weet Ruben. Werfleider Cerina komt orde op zaken stellen.

