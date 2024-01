De grootste talenten uit 35 jaar VTM wagen een nieuwe kans in nostalgische talentenshow Sing Again

Op 1 februari 2024 viert VTM zijn 35ste verjaardag. Als entertainmentzender bij uitstek was VTM al die jaren hofleverancier van een hele resem toptalenten. Van de Soundmixshow, Idool, X Factor, Belgium’s Got Talent, Star Academy, The Voice Kids, The Voice van Vlaanderen, K2 Zoekt K3 of K3 Zoekt K3 tot verschillende shows waarin VTM op zoek ging naar een nieuwe musicalster: duizenden gewone Vlamingen waagden hun kans om hun zangtalent te tonen. Sommigen bouwden een grote carrière uit, anderen barstten van het talent maar bewandelden andere paden. Speciaal voor 35 jaar VTM brengt de zender deze talenten nu opnieuw samen in Sing Again, waar ze een nieuwe kans wagen. Hoe is het hen in al die jaren vergaan? Doen ze in de huiskamers nog een belletje rinkelen? Hoe brengen ze het er zoveel jaren later vanaf en wie wint de wedstrijd?

Bekijk de eerste beelden hier:

In 35 jaar talentenshows was Koen Wauters nooit ver weg. Geen wonder dus dat hij de nieuwe muziekshow Sing Again presenteert. Dat doet hij samen met Julie Van den Steen, die voor het eerst aan de zijde van Koen een shiny floor show host. Ook de jury van Sing Again verwelkomt muzikale talenten en verrassende namen. En daarvan worden er vandaag al twee gelost. Niemand minder dan de Belgisch-Turkse superster Hadise vliegt speciaal naar ons land over om de talenten te beoordelen. Hadise nam in 2003 zelf deel aan het eerste seizoen van Idool, presenteerde vijf jaar later X Factor en beoordeelt vandaag zelf muzikale talenten in The Voice Turkije. Daarnaast zetelt nog een andere verrassende naam in de jury: Nina De Man. Nina was in 2001 één van de eerste VJ’s op jongerenzender JIM en werd twee jaar later een icoon als jurylid met het roze brilletje in Idool. Hadise en Nina worden in de Sing Again-jury vergezeld door nog drie andere muzikale toppers. Wie dat zijn, wordt heel snel duidelijk.

Sing Again belooft een show boordevol muziek en nostalgie. Verschillende ex-deelnemers van talentenshows maken hun comeback en krijgen een nieuwe kans. Ze brengen hun auditiesong van weleer nog één keer live op het podium. Aan de kijker thuis om de - vaak bekende - gezichten te herontdekken, mee te raden en herinneringen op te halen. Van lang of minder lang geleden. Wie verdient een tweede kans? In de grote finale zal slechts één iemand Sing Again winnen.

Koen Wauters: “Omdat ik sinds de start van VTM bij de meeste talentenjachten betrokken was als presentator of coach zou ik dit programma voor geen geld van de wereld willen missen! Een groot stuk van VTM en mijn geschiedenis passeren de revue. Het wordt een heerlijk nostalgisch bad waar bovendien zeer goed in gezongen wordt!”

Julie Van den Steen: “Talentenjachten zijn altijd een sweet spot geweest voor mij! Waar Koen veel artiesten herontdekte, was het voor mij vaak de eerste keer dat ik ze hoorde en ook dát kan in deze show waarin nostalgie de rode draad is!”

Sing Again komt naar Vlaanderen overgewaaid vanuit Zuid-Korea, waar de eerste seizoenen een gigantisch succes waren. VTM maakt nu als eerste zender een heel eigen versie van het succesformat. De muzikale show zal in het voorjaar van 2024 worden uitgezonden. Welke talenten hun comeback maken in de show, blijft nog even een goed bewaard geheim.

Niet voor publicatie: ​​

De foto’s uit het persbericht kan je downloaden via communicatie.vtm.be.

Bovenstaande video is over te nemen via deze embedcode:

​<div style='padding-top: 56.25%; position: relative; height: 0; width: 100%;'><iframe allowfullscreen='' class='mc-embed' height='100%' mozallowfullscreen='' src='https://mychannels.video/embed/421070?automute=false&autoplay=true&pip=false&single_play=true&sticky=false' style='border: 0; position: absolute; left:0; top: 0; overflow:hidden;' webkitallowfullscreen='' width='100%'></iframe></div>