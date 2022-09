De grootste speurtocht van Vlaanderen komt terug, met Jens Dendoncker als splinternieuwe host!

Whooooo are you? Who who, who who! Van zodra Vlaanderen dit deuntje hoort, begint jong en oud als een gek mee te speuren met The Masked Singer. En laat dat nu net het deuntje zijn dat kijkend Vlaanderen zonet, vlak voor het VTM NIEUWS van 19u, te horen kreeg bij VTM. Jens Dendoncker, Julie Van den Steen en Andy Peelman namen het scherm over in een filmpje waar net iets meer in te zien was dan ze zelf beseften. Want wie wordt nu eigenlijk de nieuwe host van The Masked Singer, vroegen ze zich af? Het antwoord bleek erg dichtbij. Op een krijtbord stond namelijk in grote letters de naam van de splinternieuwe host: JENS DENDONCKER.

Bekijk de beelden hier:

Jens Dendoncker doet na twee seizoenen in het speurdersteam dus een position switch naar het grote podium van The Masked Singer. Voor de meer dan 1,9 miljoen fans van de speurtocht is er bovendien nog goed nieuws. Zij kunnen nu al reikhalzend uitkijken naar het nieuwe seizoen dat in het voorjaar van 2023 bij VTM te zien zal zijn. En misschien hoeven ze zelfs niet tot dan te wachten om te beginnen speuren. De guessing game rond het derde seizoen start deze keer extra vroeg, namelijk… nú.

Jens Dendoncker: “Ook al is het de grootste show van het land, ik heb toch even moeten nadenken toen me de vraag werd gesteld om The Masked Singer te presenteren. Niels is onvervangbaar. Maar er werd mij verzekerd dat ik het op mijn eigen manier mag doen: met een paar serieuze hoeken af. Ik zie het volledig zitten! Al zou ik liegen als ik zeg dat ik niet een tikkeltje nerveus ben. Ik kan niet wachten om eraan te beginnen en de kijkers thuis hopelijk ook. En misschien begint het nu al? Heb je al eens geprobeerd om het filmpje te pauzeren? (lacht)...”

Het startschot is gegeven, het speuren kan beginnen. Want zoals het The Masked Singer betaamt hult ook het derde seizoen zich in een waas van mysterie. Hoe de spannende zoektocht er deze keer zal uitzien, wanneer de opnames plaatsvinden en welke gezichten in het speurdersteam opduiken blijft nog even een goed bewaard geheim…

