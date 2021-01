De Gouden Schoen 2020: Wordt het vijf op vijf voor Club Brugge?

Lies Vandenberghe, Marc Degryse, Stef Wauters en Jan Mulder

Neemt Club Brugge opnieuw De Gouden Schoen mee naar huis? Of krijgt een andere club na vijf edities de trofee in handen? Dat komt iedereen morgen, woensdag 13 januari, te weten tijdens de 67ste uitreiking van De Gouden Schoen 2020. Tijdens de rechtstreekse uitzending wordt de opvolger van Club Brugge-speler Hans Vanaken en Tessa Wullaert, die afgelopen zomer overstapte naar RSC Anderlecht, duidelijk. Vanmorgen raakte al bekend dat Vanaken zichzelf niet zal opvolgen en dus zal er na twee jaar een nieuwe laureaat zijn.

De Gouden Schoen 2020 is morgen live te volgen vanaf 21.45 bij VTM, op HLN.be en op VTM GO. VTM NIEUWS-anker Stef Wauters leidt de avond voor de eerste keer in goede banen. Sportanker Lies Vandenberghe zal instaan voor het bekendmaken van statistieken en uitslagen. Huisanalisten Marc Degryse en Jan Mulder overlopen samen o.a. de voetbalhoogtepunten van 2020.

Stef Wauters: “Dit jaar mogen we natuurlijk geen groot gala houden om De Gouden Schoen uit te reiken, maar we gaan de live-uitzending toch een beetje in een gala-jasje steken. Het wordt ook een heel spannende avond: wordt het vijf op een rij voor Club Brugge? Of kan eindelijk nog eens een andere club De Gouden Schoen mee naar huis nemen? In Beerschot wachten ze er al op sinds 1954, bij "den Antwerp" al sinds 1966. En de laatste keer dat een speler van Racing Genk hem won, is toch ook al bijna twintig jaar geleden.”

Drie prijzen al uitgereikt

De voorbije dagen reikte sportanker Lies Vandenberghe in VTM NIEUWS al drie prijzen uit. Zo mocht Club Brugge-doelman Simon Mignolet voor de tweede keer op rij de prijs van ‘Doelman van het jaar’ in ontvangst nemen. Philippe Clement, trainer van Club Brugge, volgt zichzelf op als ‘Trainer van het jaar’. Charles De Ketelaere, die in juli 2019 vanuit de jeugd doorstroomde naar Club Brugge, mag zich voortaan ‘Belofte van het jaar’ noemen.

Live stemmen op het mooiste doelpunt

Naast ‘Beste Belg in het buitenland’ wordt ook de prijs voor ‘Goal van het jaar’ uitgereikt. Die laatste wordt traditioneel gekozen door de lezers van Het Laatste Nieuws. Tijdens de rechtstreekse uitzending van morgen kunnen de kijkers in de HLN-app stemmen op hét mooiste doelpunt van het afgelopen jaar.