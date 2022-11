De geschifte mayonaise van Andy Peelman en de vierkante vleesballetjes van Jamie-Lee Six in SOS Piet XL

Ter ere van zijn 60ste verjaardag trekt Piet weer het ganse land door om problemen in de keuken op te lossen. In deze eerste aflevering van ‘SOS Piet XL’ gaat Piet op bezoek bij vijf gasten. De eerste SOS komt van Andy Peelman. Hij probeert mayonaise te maken maar dat lukt hem zelden of nooit. Piet belt bij hem aan in Haaltert. “Mijn mayonaise pakt niet: hij ziet er niet uit, hij smaakt niet en is wat geschift. Eigenlijk een beetje zoals jij: geschift en hij ziet er niet uit”, lacht Andy. Dat kan tellen als introductie…

Jamie-Lee Six heeft een ander probleem: “Mijn balletjes zijn niet rond, ‘t zijn vierkantjes en ik zou zó graag ronde balletjes in tomatensaus willen maken. Dus please, please, please kom mij helpen!”. Piet to the rescue, maar er duiken al gauw wat verschillen op tussen de twee West-Vlamingen…

Bekijk hier het fragment:

Piet duikt vervolgens zijn archief in en wil weten of Roeland, die hij 15 jaar geleden bezocht, nog steeds een kip met krokante korst kan maken. Julie wil een lekkere moelleux maken, en de rozijnen van Biekes rozijnencake zakken steeds naar beneden.

Veel culinaire vraagstukken, die dankzij Piet en zijn magische koffertje allemaal worden opgelost in ‘SOS Piet XL’, op woensdag 16 november bij VTM en ook op VTM GO.