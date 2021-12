De fans of de acteurs: wie klopt wie in de grote Familiequiz?

Nog heel even en Vlaanderens langstlopende soap viert zijn 30ste jubileum. Die mijlpaal gaat bij VTM niet onopgemerkt voorbij. Niet alleen worden de fans uitgenodigd op het grote 30 jaar Familie Feest in de Lotto Arena, er wacht hen op donderdag 30 december ook een dubbele jubileumaflevering met dubbel zoveel spanning, emoties en verrassingen. En er is meer, want speciaal voor de verjaardag pakt Familie ook uit met een bijzondere quiz. In de grote Familiequiz worden de acteurs uit de reeks elke dag uitgedaagd door de kijkers. Wie herinnert zich het meest van de voorbije 30 jaar? Wie droogt wie af met zijn Familie-kennis? En wie wordt bekroond tot ultieme Familie-kenner? De Familiequiz is elke weekdag vlak voor Familie te zien op vtm.be en VTM GO. De finaleweek zal van maandag 27 tot donderdag 30 december om 20u00 worden uitgezonden bij VTM.

In de Familiequiz wordt elke dag een andere acteur uit Familie uitgedaagd door een fan. Kürt Rogiers, Caroline Maes, Jo Hens, ... allemaal komen ze oog in oog te staan met een trouwe kijker. Weten de kijkers thuis meer over de personages dan de acteurs zelf? In drie rondes proberen ze zoveel mogelijk punten bij elkaar te sprokkelen door vragen uit het Familie-archief correct te beantwoorden. Een trip down memory lane. De drie sterkste spelers stoten door naar de finaleweek, die vanaf maandag 27 december wordt uitgezonden bij VTM.

Bekijk hier de eerste Familiequiz met Peter Bulckaen en superfan Josiane uit Vilvoorde:

Op donderdag 30 december - de verjaardag van Familie - wordt de grootste fan in de Familiequiz bekroond en beloond met een reischeque. Na de finale zetten de kijkers zich om 20u05 schrap voor de spannende jubileumuitzending: een midseizoensfinale die heel wat verrassingen belooft. De midseizoensfinale staat in het teken van het langverwachte huwelijk van Véronique (Sandrine André) en Lars (Kürt Rogiers). Zij beloven elkaar eeuwige trouw… althans dat is toch het plan. In de aanloop naar het huwelijk en op de dag zelf lopen de emoties hoog op.

