De familie Gooris trekt er samen op uit in Expeditie Gooris

In Expeditie Gooris trekt het sympathiekste gezin van Vlaanderen voor het eerst samen de wereld in. Sam Gooris, echtgenote Kelly, dochter Shania en zoon Kenji gaan op roadtrip en reizen naar bestemmingen die voor hen een speciale betekenis hebben.

Kelly Pfaff en Sam Gooris zijn al 22 jaar getrouwd maar hebben samen met hun kinderen Shania en Kenji nog maar weinig van de wereld gezien. Daar brengen ze nu verandering in. Het gezin bezoekt verschillende plaatsen in Europa die van betekenis zijn voor hen. Zo start de reis in München waar Kelly haar jeugd doorbracht terwijl haar vader Jean-Marie Pfaff er als de beste keeper ter wereld furore maakte. Onderweg beleeft het gezin heel wat grappige situaties, verrassende wendingen maar ook ontroerende momenten. Kortom: never a dull moment met de familie Gooris!

Sam: “Mijn mond is iedere dag opengevallen. Ik was ongelooflijk verrast, zowel door mijn vrouwke als door de gasten. En er kwam ook het besef dat mijn kinderen ondertussen bijna volwassenen zijn… Dus ik heb alleen maar heel veel schone herinneringen aan onze roadtrip!”

Twintig jaar geleden startte op VTM de realityreeks De Pfaffs. Na al die tijd zijn de waarden van de familie dezelfde gebleven: de basis van liefde en een gelukkig gezin, sympathiek en puur en dat al 22 jaar lang. Expeditie Gooris wordt een modernere versie met Shania en Kenji die van kleuters naar mondige twintigers zijn geëvolueerd.

Expeditie Gooris start op dinsdag 12 oktober om 21u40 bij VTM 2.

De herhalingen van De Pfaffs worden elke weekdag rond 18u uitgezonden op VTM 2.