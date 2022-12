De familie Gooris beleeft The American Dream in ‘Expeditie Gooris in Amerika’

‘Sammy From Belgium’ haalt zijn allerbeste Engels uit de kast, want de familie Gooris steekt de Atlantische oceaan over voor een roadtrip langs de Westkust van Amerika. In ‘Expeditie Gooris in Amerika’, binnenkort bij VTM 2, trekt de sympathiekste familie van het land van het glamoureuze Los Angeles tot diep in de woestijn.

Kelly, Sam, Kenji en Shania kennen hun bestemmingen van op het kleine scherm, maar beleven The American Dream nu in het écht: van surfen aan het iconische ‘Baywatch’-strand, tot een bezoek aan Alcatraz in San Francisco, country dansen met de locals en beren spotten in magnifieke natuurparken. Dankzij de onstuimige steden, adembenemende stranden, weidse landschappen en de typisch Amerikaanse cultuur beleven de Goorissen een onvergetelijk avontuur. Dat wordt doorspekt met tranen van het lachen, liefdevolle gezinsmomenten en verrassende wendingen, maar ook met herkenbaar en hilarisch familiegekibbel - dat al eens een hoogtepunt bereikt wanneer de muziek voor onderweg gekozen wordt. It’s a vibe!

Sam: "Vroeger gingen we nooit langer dan een week met ons vieren op vakantie, want Kelly en ik moesten altijd de baan op. Ik stond nooit stil bij wat ik miste, tot vorig jaar. Die schitterende roadtrip door Europa, samen met Kenji en Shania, was een eye-opener. Mijn vrouwke en ik willen zolang het kan genieten van ons gezin en samen mooie herinneringen maken. Daarom hebben we ons voorgenomen om elk jaar samen te reizen." Kelly: "Kenji en Shania mochten de bestemming kiezen en dat werd dus de USA. We genoten volop van een onvergetelijke reis, al waren de eerste dagen ook wat overweldigend: de auto’s, wegen, gebouwen… alles is zo groot in Amerika! We hebben prachtige dingen gezien, coole dingen gedaan en énorm veel plezier beleefd. Sam heeft eerst wel zijn Engels moeten oefenen, het is aan de kijker om te bepalen hoe goed hij het doet (lacht)." Shania & Kenji: "Samen met je ouders fijne herinneringen maken en de wereld zien, dat is het beste wat er is! "

Sam oefent alvast zijn Engels voor 'Expeditie Gooris in Amerika':

Niet voor publicatie :

De foto’s uit het persbericht kan je downloaden via communicatie.vtm.be of foto.dpgmedia.be.

Bovenstaande preview kan je delen via deze embedcode: <div style='padding-top: 56.25%; position: relative; height: 0; width: 100%;'><iframe allowfullscreen='' class='mc-embed' height='100%' mozallowfullscreen='' src='https://mychannels.video/embed/347708?automute=true&autoplay=true&pip=false&single_play=true&sticky=false' style='border: 0; position: absolute; left:0; top: 0; overflow:hidden;' webkitallowfullscreen='' width='100%'></iframe></div>