De exits volgen elkaar in sneltempo op in een nieuwe week van ‘B&B Zoekt Lief'

In een nieuwe week van B&B Zoekt Lief, van maandag 11 juli tot donderdag 14 juli om 20u00 bij VTM 2, steekt jaloezie de kop op, worden bommetjes gedropt en keuzes gemaakt. Dat heeft tot gevolg dat een aantal vrijgezellen de B&B-deur achter zich moeten dichttrekken. De ene exit is al wat pijnlijker dan de andere…

In de B&B van Kaylee krijgt Sander het erg moeilijk met de concurrentie van vrijgezel Falco, die zijn uiterste best doet om het hart van Kaylee te veroveren. Sander steekt zijn jaloezie niet onder stoelen en banken, wat de temperatuur in het anders zo warme Zuiden van Frankrijk onder nul doet zakken. Dat schiet in het verkeerde keelgat bij Kaylee, die Sander voor een moeilijke keuze zet…

Ook in de B&B van Isabel steekt jaloezie de kop op. Filip is flink op zijn tenen getrapt. Hij kan er niet mee lachen dat Isabel en Maurice samen op date gingen, terwijl hij alleen in het kasteel moest achterblijven. ‘S nachts uit hij zijn ongenoegen in vreemde sms'jes naar Isabel, die de volgende ochtend een pijnlijk gesprek met Filip aangaat.

In de B&B van Dirk zit de sfeer er gelukkig wel goed in. Tot Katia een bommetje dropt… Ze heeft een belangrijke mededeling, die de emoties bij Dirk en Regine hoog doet oplaaien.

