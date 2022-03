De eerste vonkjes slaan over in ‘Boer zkt Vrouw’

In ‘Boer zkt Vrouw’ van zondag 3 april zijn de eerste vonkjes voelbaar bij boer Kim. Hij koos Emi voor de date van 24u en ze laat een heel positieve indruk achter bij hem: “Die 24u hebben wel iets losgemaakt, ja. Dat is echt zot, op een paar uur tijd zijn we hard naar elkaar toe gegroeid.” De twee andere meisjes, Ginny en Carole, hebben een nachtje thuis geslapen. Kim zet zijn 3 vrouwen al meteen aan het werk en wil hen iets bijbrengen over patatjes. Dat doet hij op ‘zijn’ manier: “De krieltjes mogen niet groter zijn dan een teelbal. Als ze groter zijn mag je ze gewoon laten liggen”. Een vergelijking die voor de meisjes voor interpretatie vatbaar is…

In Itegem zet dochter Willeke zoals gewoonlijk het ontbijt klaar voor haar papa Garry. Na de scheiding van haar ouders heeft Willeke het huishouden op zich genomen en daar willen Barbara, Evelyn en Els verandering in brengen. Ze nemen Garry mee naar de supermarkt… en dat was meer dan 20 jaar geleden voor Garry… Hij valt dan ook van de ene verbazing in de andere.

In Westerlo bracht William de eerste 24 uur door met Amber en dat deed hen naar elkaar toegroeien. Na een nachtje op hotel komen Titjana, Valerie en Bapke toe op de ranch en er klinkt toch wel wat jaloezie bij de dames: “Amber heeft cowboy-botten aan! Zou ze die gekregen hebben? Ik ben heel benieuwd wat er is gebeurd, dat kan van alles zijn zo samen in 1 tipi…!” klinkt het.

Bekijk de preview hier:

In Lommel zet Elien Stijn aan het werk om de kalfjes te merken. Stijn werkt ook als veeboer en kent dit werkje als geen ander. Dat merkt ook Elien: “Stijn is helemaal in zijn element, hij is hier al volledig thuis en ook naar mij toe: ik moet maar een half woord zeggen en hij begrijpt me al, dat is echt heel fijn.” Op werkvlak klikt het alvast tussen Elien en Stijn, maar is hij op amoureus gebied ook de geschikte man?

En in de Westhoek is boer Cyriel al vroeg opgestaan om voor Els het ontbijt klaar te zetten want hij heeft iets goed te maken na hun eerste 24u samen. “Cyriel heeft vooral veel gewerkt dus ik heb verre van 24u alleen met hem gespendeerd”, vertelt Els.

Boer zkt Vrouw op zondag 3 april om 19u55 bij VTM en ook op VTM GO .