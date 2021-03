De eerste verbouwproblemen steken de kop op en voor twee koppels valt het doek in Huis Gemaakt

Een week geleden waren ze nog met negen, maar daar blijven deze week nog maar zes koppels van over. In de tweede aflevering van Huis Gemaakt - dat goed van start ging met 562.000 kijkers en 26,6% marktaandeel (VVA 18-54, live+uitgesteld) - is het d-day voor de koppels uit Laakdal en Lokeren. Zij verschijnen op woensdag 10 maart om 20.40 voor juryleden Gert Voorjans en Cerina Marchetta en moeten hen zien te overtuigen met een creatieve maquette van ‘hun’ pand. Na deze opdracht moet per locatie één koppel zijn woondroom opbergen. In Kortrijk is die knoop al doorgehakt en gaan de ruwe werken van start. Tot er al meteen een eerste groot probleem opduikt...

Het zijn Harry & Jerina en Femke & Tobias die in Kortrijk aan de verbouwingen mogen starten. Maar daarvoor moeten ze eerst nog de violen gelijk stemmen. Want hoe begin je aan een verbouwing met twee verschillende plannen? De koppels krijgen werfleidster Cerina over de vloer en die ontmoeting boezemt Harry toch wat angst in. Cerina moedigt de koppels aan om een snelcursus amateur-elektricien te volgen, maar heeft helaas ook slecht nieuws te melden. Er duikt namelijk meteen een eerste groot probleem op in Kortrijk.

In Laakdal staan Kenny & Amber als eerste met hun maquette voor juryleden Gert en Cerina. De kiezelstenen waarmee ze hun maquette ter plaatse nog willen afwerken, doen bij Gert alvast de wenkbrauwen fronsen. “Op kiezelstenen heb ik het niet zo begrepen”, klinkt het, “Daar draait mijn maag van om.” Ook Jasper & Laura hebben grootse plannen, zelfs met het dak. “Dat ze het dak op die manier willen verbouwen doet pijn aan mijn aannemershart”, vindt Cerina. Emiel & Davina hebben naar eigen zeggen een aparte stijl en die laat zich vooral voelen in hun kelder, die ze knalrood willen maken. “Iets heel zot”, klinkt het voor de jury. Welke twee koppels mogen hun werken ook echt beginnen uitvoeren?

In Lokeren krijgen Antje & Ruben, Anaïs & Pieter en Gaetan & Natasja het pand te zien waar zij voor zullen strijden. Ook daar: drie koppels met elk andere wensen en verlangens. Alle drie stappen ze voor het eerst het huis binnen dat ze over zes maanden misschien wel kunnen winnen. Ze hebben geen idee wat ze er gaan aantreffen. Het achterliggende ‘kot’ is voor Antje & Ruben alvast een voltreffer. Anaïs & Pieter dromen over een public library aan hun huis en ook Gaetan & Natasja delen hun woonst op in functie van de gasten die ze over de vloer willen krijgen. Terwijl de koppels beginnen dromen, zet Dina hen met de voetjes terug op de grond. Want eerst zullen ze Gert en Cerina moeten overtuigen met een maquette van hun ideeën. Voor één koppel valt helaas meteen het doek.

Wie na Huis Gemaakt helemaal warm loopt voor alles wat met interieurvormgeving te maken heeft en altijd al eens heeft willen binnenkijken in de interieurs van bekende Vlamingen, zit goed bij VTM GO. In de exclusieve reeks ‘Huis Gesmaakt met Gert Voorjans’ gaat interieurarchitect Gert Voorjans elke week op bezoek bij bekende Vlamingen en neemt hij onomwonden hun interieur onder de loep. Wat springt uit het oog en wat kan er beter? Vorige week dompelde Gert zich onder in het “greige” interieur van zanger Christoff en deze week zet een ander bekend gezicht de deuren van zijn of haar crib met plezier open. De kijkers kunnen samen met Gert raden in welk interieur ze terecht zijn gekomen en mee binnenglippen in het huis van de bekende Vlaming. ‘Huis Gesmaakt met Gert Voorjans’ is elke woensdag na de aflevering van Huis Gemaakt te zien op VTM GO.