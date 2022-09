De eerste twee koppels zeggen “Ja!” in Blind Getrouwd

Save the date: donderdag 2 juni. Deze boodschap kregen 3 vrouwen en 5 mannen enkele maanden geleden alvorens ze startten aan het zotste avontuur van hun leven: trouwen met een compleet onbekende. Ze leggen hun lot in handen van de wetenschap en het expertenteam en worden door hen gematcht aan hun ideale partner. Voor de eerste twee koppels start het liefdesavontuur nu maandag bij VTM.

Wie met wie gaat trouwen is nog een goed bewaard geheim. Maar dát ze gaan trouwen, dat kwamen de deelnemers te weten een maand voor hun huwelijk. Nietsvermoedend kwamen ze in 2 groepen naar VTM voor een allerlaatste gesprek met de experten, niet wetende dat ze vandaag al het verlossende nieuws zouden krijgen.

Wanneer ze hun gepersonaliseerde envelop openen met het ‘save the date’-kaartje, klinkt het in verschillende toonhoogtes: “‘t Is toch geen waar zeker?!”, “Ga ik trouwen?! Oh, my God!”, “Serieus? Ja?”, “Ik ga trouwen! O boy…!”, “Nee, echt? Amai!”, “Dat meent ge niet? Ge meent dat! Ik ben er even niet goed van...” en “Wow, ongelooflijk!”.

Bekijk de beelden hier:

Eens ze bekomen zijn van de eerste emoties, brengen ze het heuglijke nieuws aan hun familie en getuigen. En ook dat resulteert in enthousiaste en emotionele reacties. De 8 vrijgezellen hebben vervolgens 4 weken de tijd om zich voor te bereiden en daar hoort uiteraard ook het kiezen van de trouwkostuums en -jurken bij.

Uit meer dan 4000 inschrijvingen werden de acht deelnemers gematcht door het expertenteam bestaande uit Wim Slabbinck, Sarah Hertens en Filip Geelen.

SARAH HERTENS

​Klinisch psycholoog en relatietherapeut Sarah Hertens werkt mee aan de matchmaking en begeleidt de koppels gedurende het hele proces. Zij bevraagt de deelnemers van ‘Blind Getrouwd’ vooral over hun jeugd, hun relatiehistoriek en ze kijkt ook naar de levenslijn en de hechtingsstijl van de kandidaten. De expertise en interesse van Sarah ligt in het werken met relationele dynamieken. Het is voor haar steeds een uitdaging om zogezegd complexe zaken die in relaties spelen - de logica van de relatiedynamiek - zo helder mogelijk in kaart te brengen om hiermee constructief aan de slag te gaan.

FILIP GEELEN

​Klinisch seksuoloog, relatie- en psychotherapeut Filip Geelen begeleidt al 12 jaar op zelfstandige basis cliënten met relationele en/of seksuele problemen, zowel individueel als als koppel. Daarboven is hij na een vierjarige opleiding aan UA ook integratief psychotherapeut. Hij is auteur van het boek ‘Waar is de liefde gebleven?’, waarin aan de hand van concrete praktijkvoorbeelden de meest gestelde vragen rond communicatie en seksualiteit binnen relaties worden beantwoord.

​Bij ‘Blind Getrouwd’ gaat Filip op huisbezoek bij de kandidaten. Hij focust op hoe ze wonen, werken, leven, wat hun daginvulling is en hoe compatibel hun levens zijn. Zeer noodzakelijk om mee te nemen in de matching want na het huwelijk en de huwelijksreis moeten de deelnemers samenwonen, werken en leven.

WIM SLABBINCK

​Klinisch seksuoloog en oplossingsgericht psychotherapeut Slabbinck ontmoet in zijn praktijk mensen die in de knoop liggen met hun seksualiteit, wat samenvloeide tot zijn goed onthaalde debuut ‘Waarom mannen geen seksboeken kopen’ (2016).

​Slabbinck focust zich vooral op de relatiegeschiedenis van de deelnemers, de partnerkeuze en partnervoorkeur: naar welke partner zijn ze op zoek, welke kwaliteiten vinden ze belangrijk, wat werkte in het verleden voor hen en wat niet?

Naast de experten duikt dit seizoen eeuwige spring-in-’t-veld Ingeborg op. Als grote believer in leven en liefde zal zij mee supporteren voor de koppels en fungeert ze als ceremoniemeester op het huwelijksfeest. En daar is ze heel enthousiast over: “Mijn rol is om op de eerste rij te mogen zitten. Ik zal de koppels in een latere fase ontmoeten maar vandaag is het vooral: wie is met wie gematcht?”

Hoe verloopt de eerste kennismaking tussen de eerste twee koppels? Dat valt te ontdekken in ‘Blind Getrouwd’ op 5 september om 20u35 bij VTM en ook op VTM GO.