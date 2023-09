De eerste queens treden in de spotlights: welke bekende Vlamingen verstoppen zich achter de make-up in Make Up Your Mind?

Nu vrijdag 8 september trekken vijf bekende Vlamingen hun stoute hakken aan in Make Up Your Mind. In deze gloednieuwe VTM-show transformeren ze tot betoverende en onherkenbare drag queens om de performance van hun leven te geven op het podium. En dat dat gepaard gaat met torenhoge hakken, pluimen en pailletten, kleurrijke make-up, opgezette kapsels en valse wimpers is te zien bij de eerste twee queens die vandaag in de spotlights treden. Zij tonen zich aan Vlaanderen zoals ze dat nooit eerder deden. Welke bekende Vlamingen verschuilen zich achter de glitter en de glamour? En wie kan zijn of haar alter ego het meest laten shinen? Het raden kan beginnen en wie weet lichten de queens hieronder alvast een ‘tip’ van de sluier…

De gouden queen

“Als Queen ben ik geboren voor het podium en zo wil ik ook sterven. Ik ben de superster van de avond. Als ik een traan was zou jij nooit meer willen huilen, om mij niet te verliezen. Bless you all!”

De groene queen

“Waarde landgenootjes, laat de champagne al maar knallen want de winnaar is klaar. Het was een dolle rit met veel talent in de wedstrijd. Deze natuurlijke beauté bedankt jullie voor het applaus. Merci!”

In Make Up Your Mind worden deze twee, samen met nog drie andere mysterieuze queens, in verschillende rondes beoordeeld door een jury met daarin professionele drag queens Vanessa Van Cartier, Sammy Jo, Star, Dina Price en Lola McQueen. Van flaneren over de catwalk of lipsyncen tot de complete act en star quality op een podium: alle criteria worden door de jury onder de loep genomen. Maar worden de queens ook herkend door panelleden Bart Appeltans, Natalia, Julie Van den Steen en Ruth Beeckmans? Wie verrast en imponeert als een echte drag queen? En welke bekende Vlaming verschuilt zich achter zijn of haar nieuwe gedaante?

Make Up Your Mind is op vrijdag 8 september om 20u35 te zien bij VTM. Op zondag 10 september om 20u30 tonen de bekende queens hoe ze het avontuur hebben beleefd en kijkt de kijker exclusief mee tijdens alle voorbereidingen in Make Up Your Mind: Het Verhaal van de Queens.

Niet voor publicatie: ​

De foto’s uit het persbericht kan je downloaden via communicatie.vtm.be.