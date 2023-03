De eerste pasgetrouwde koppels spoelen aan in “Gestrand op Honeymoon Island”

Hun huwelijksgeloften zijn nog niet koud of ze worden al gedropt op een onbewoond eiland. Daar hebben de pasgetrouwde koppels niets of niemand en kunnen ze alleen maar overleven van de liefde. Smeedt dit avontuur een onafscheidelijke band en vinden ze de ware? Of wordt het een honeymoon in hell en stranden ze weer alleen? Dat is dé vraag van Gestrand op Honeymoon Island, vrijdag 10 maart voor het eerst om 22u20 bij VTM, daarna wekelijks op dinsdag bij VTM 2.

In de nieuwe en met emotie doorspekte realityreeks bij VTM 2 spoelen de eerste twee koppels aan op hun onbewoond eiland. Koen (35, Wilrijk) en Eva (28, Merksem) hebben elkaar slechts enkele seconden ontmoet. Nu, 10 000 km verder, geven ze elkaar het jawoord op het parelwitte strand en worden ze in een mum van tijd elkaars soulmate. Of niet? Eva’s trouwkleed is alvast geen lang leven beschoren.

Ook Maxine (31, Diest) en Keith (31, Duffel) kruisten nog maar enkele seconden elkaars pad, maar stappen nu onder een tropische zon quasi blind in het huwelijksbootje. Om er meteen weer uit te springen en aan te spoelen aan het paradijselijke strand van hun eigen onbewoonde eiland. Skateboy Keith ziet zijn avontuur alvast rooskleurig in. Hij hoopt goed te “chillen” op zijn eiland, liefst met een vrouw die hem niet als sloef behandelt. Maxine, een rasechte levensgenietster met een grote mond en een klein hart, zoekt dan weer een man “die haar aankan”. Dat belooft vonken - en hopelijk ook vuur - te geven.

Gestrand op Honeymoon Island, de eerste aflevering uitzonderlijk op vrijdag 10 maart na The Masked Singer om 22u20 bij VTM en vanaf dinsdag 14 maart wekelijks bij VTM 2.

