De eerste kus, een hondenparcours en influencerstreken in een nieuwe week van ‘Waarheid, Durven of Doen’

Op maandag 1 augustus om 21u35 bij VTM zetten comedian William Boeva, zanger Udo, journaliste Hinda Bluekens en presentatrice Sien Wynants de toon voor een nieuwe week vol plezier en gezelligheid in ‘Waarheid, Durven of Doen’. Bij de vraag: “Durf jij te vertellen over jouw allereerste kus?”, oppert William dat het na een tijd toch minder wordt: “Als je al een tijd met je lief samen bent, ga je toch niet gelijk een zot liggen muilen!” Sien vertelt over haar eerste kus met een Duitser uit het jongerenparlement…

Bekijk hier de preview:

Verder begeleidt het viertal evenveel hondjes door een parcours als doe-opdracht, spelen ze een potje darts en blackjack en proberen ze net zoals een echte influencer gratis te overnachten in een Kortrijks hotel, in ruil voor publiciteit. Eén van de vier gaat de uitdaging aan, met plaatsvervangende schaamte bij de anderen als gevolg…

Op dinsdag 2 augustus spelen Maureen Vanherberghen, Kristof Goffin, Hakim Chatar en Silvy De Bie het spel onder genot van een heerlijke menu. Op woensdag 3 augustus worden Tom De Cock, Amelie Aelbrecht, Wout Bru en Hadisa Suleyman uit de tent gelokt en op donderdag 4 augustus sluiten Cesar Casier, Yemi Oduwale, Sander Gillis en Lotte Stevens de week af.

‘Waarheid, Durven of Doen’ van maandag 1 tot en met donderdag 4 augustus om 21u35 bij VTM. De afleveringen zijn ook te (her)bekijken op VTM GO .

