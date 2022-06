De eerste kriebels, maar ook awkward momenten en haantjesgedrag in ‘B&B Zoekt Lief’

In B&B Zoekt Lief, van maandag tot en met donderdag om 20u35 bij VTM en om 22u45 bij VTM 2, gaat de zoektocht naar grenzeloze liefde van start. Zes Vlaamse B&B-uitbaters in Frankrijk hopen die te vinden in Vlaamse singles, An Lemmens helpt ze een handje. De koffers van de eerste singles zijn gepakt en ze zijn vastberaden om de harten van hun favoriete B&B-uitbater te veroveren. Maar slagen ze daar ook in en mogen ze blijven, of zijn er kapers op de kust en moeten ze hun valiezen snel weer inpakken?

B&B-uitbater Isabel verwelkomt de flamboyante en excentrieke spraakwaterval Maurice in het adembenemende kasteeldomein dat ze uitbaat. De West-Vlaamse Maurice haalt alles uit de kast om Isabel te charmeren, maar al snel stuurt cupido van dienst An Lemmens ook schrijver Filip naar de B&B. “Absoluut geen concurrentie” toetert Maurice, maar zijn haantjesgedrag en jaloerse blikken doen anders vermoeden. De strijd om het hart van Isabel barst los.

Arno krijgt in één klap twee singles over de vloer in zijn B&B: de Brusselse Aylin en de Limburgse Desirée. Een droom voor vele mannen, zou je denken, maar het gezegde ‘hoe meer zielen, hoe meer vreugd’ lijkt toch niet op te gaan. Kunnen ze het ijs nog breken?

In het kleine, charmante dorpje Vicq voelt Regine zich meteen thuis in de B&B van Dirk. Ze ontpopt zich tot de perfecte gastvrouw, ook al is ‘pietje precies’ Dirk niet zo snel tevreden. Kan ze in haar rol blijven schitteren of komt een andere single haar plaatsje aan de zijde van Dirk inpikken?

Sander trekt dan weer naar het Zuiden van Frankrijk om daar het hart van B&B-eigenaars Kaylee te veroveren. Dat plagen liefde vragen is, hebben ze beiden goed begrepen. Al had Sander zich zijn eerste date met Kaylee anders voorgesteld. Een tête-à-tête wordt het namelijk niet…

An Lemmens is ook B&B-uitbater Marc niet vergeten. Ze stuurt de goedlachse en vrolijke Petra zijn richting uit. Het klikt tussen de twee, al zal Marc zijn West-Vlaams nog wat moeten bijschaven… Maar voor hoelang kunnen ze nog met z’n tweetjes van de Franse zon genieten?

