De eerste koppels springen in én uit hun huwelijksbootje in ‘Gestrand op Honeymoon Island’

Ze kruisten slechts enkele seconden elkaars pad tijdens een superspeeddate, maar geven elkaar nu meer dan 10.000 km verder onder een tropische zon hun jawoord. De huwelijksgeloften van de pasgetrouwde koppels in ‘Gestrand op Honeymoon Island’, vanaf maandag 4 maart bij VTM 2, zijn nog niet koud of ze worden al gedropt op hun eigen onbewoond eiland. Daar hebben ze niets of niemand en leren ze elkaar heel snel, heel écht kennen. Smeedt dit avontuur een onafscheidelijke band en worden ze zot van de liefde? Of wordt het een honeymoon in hel en worden ze zót van elkaar?

De eerste twee koppels springen uit hun huwelijksbootje om aan te spoelen aan het strand van hun verlaten paradijs. Daar wacht een wild avontuur voor model en influencer Josephine-Charlotte (24 jaar, Kuurne) en haar match Sidi (25 jaar, Diepenbeek), leerkracht, model én Mister Limburg 2020. Vormt het parelwitte strand van hun onbewoond eiland de gedroomde catwalk richting de ware liefde?

Josephine-Charlotte en Sidi wagen de sprong:

Ze zagen elkaar vooraf slechts 30 seconden tijdens de superspeeddate, maar nu schuift Kenny (31, Ieper) een trouwring om de vinger van Junie (31, Nijlen). Twee avontuurlijke levensgenieters met hetzelfde levensmotto: “good vibes only”. Maar hoeveel good vibes blijven er over na weken samen te overleven op een onbewoond eiland? Junie is een temperamentvolle dame en droomt van een man met pit. Dat belooft vonken en hopelijk ook vuur te geven op hun Honeymoon Island…

De romantiek is niet ver zoek op het onbewoond eiland van Kenny en Junie:

'Gestrand op Honeymoon Island', maandag 4 maart om 21u55 bij VTM 2 en ook op VTM GO. Vanaf maandag 4 maart volledig te bekijken op VTM GO+

Niet voor publicatie :

De foto’s uit het persbericht kan je downloaden via communicatie.vtm.be of foto.dpgmedia.be.

De preview van Josephine-Charlotte en Sidi kan je overnemen via deze embedcode: <div style='padding-top: 56.25%; position: relative; height: 0; width: 100%;'><iframe allowfullscreen='' class='mc-embed' height='100%' mozallowfullscreen='' src='https://mychannels.video/embed/429989?auto_mute=true&auto_play=true&pip=false&single_play=false' style='border: 0; position: absolute; left:0; top: 0; overflow:hidden;' webkitallowfullscreen='' width='100%'></iframe></div>

De preview van Junie en Kenny kan je overnemen via deze embedcode: <div style='padding-top: 56.25%; position: relative; height: 0; width: 100%;'><iframe allowfullscreen='' class='mc-embed' height='100%' mozallowfullscreen='' src='https://mychannels.video/embed/429994?auto_mute=true&auto_play=true&pip=false&single_play=false' style='border: 0; position: absolute; left:0; top: 0; overflow:hidden;' webkitallowfullscreen='' width='100%'></iframe></div>