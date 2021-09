De eerste kandidaten voelen zich helemaal Oya Lélé op het podium van K2 zoekt K3

Wordt het een meisje… of niet? De ultieme zoektocht naar een opvolger van Klaasje gaat van start op zaterdag 11 september om 20.30 bij VTM. In de eerste auditieshow van K2 zoekt K3 denken 16 kandidaten dé ideale match te zijn voor Hanne en Marthe. Ze doen auditie met een zelfgekozen K3-liedje - oorwurmen die de rest van het weekend in je hoofd blijven hangen - en hopen zo groen licht te krijgen van Natalia en Samantha Steenwijk in de hoorjury, Ingeborg en Gordon in de kijkjury én van de 100-koppige publieksjury in de studio. De drie jury’s én hosts Kürt Rogiers en Tooske Ragas zijn er helemaal klaar voor en zetten zich schrap voor 16 uiteenlopende audities.

Studio 100-topman Gert Verhulst krijgt de eer om de grote zoektocht naar een nieuw K3’tje af te trappen. “We mogen voor de derde keer op zoek gaan naar vers bloed voor de plezantste vacature van de Lage Landen”, klinkt het. “K3 is al jaren een fenomenaal succesverhaal en een vrolijke rollercoaster voor jong en oud. Af en toe kwam er een nieuw gezicht bij, of zelfs drie nieuwe gezichten ineens. Toch bleef de groep altijd op en top K3. Binnenkort wil Klaasje andere dingen in haar leven doen en dus mogen we weer op zoek naar een nieuwe K3. Met 22.000 kandidaten. Want zoveel meisjes én ook jongens uit Vlaanderen en Nederland wilden graag met ons dit feestelijke spektakel verderzetten.” Om de juiste keuze te maken vertrouwt Gert voor de volle 100% op de drie strenge, maar rechtvaardige jury’s.

Natalia en Samantha kunnen de audities in de luisterbox enkel horen en niet zien. Ingeborg en Gordon zijn in de kijkbox enkel aangewezen op hun ogen en horen niets. Enkel wanneer beide duo’s hebben afgedrukt, gaan de boxen omhoog en krijgen ze alles te zien en te horen. Daarna beoordeelt de publieksjury de kandidaat met sterren en bepaalt ze zo welke 10 op de Golden Seats en dus in de studioshows terechtkomen.

De kijkbox heeft er alvast zin in: “Het feit dat ik de komende weken alleen nog Gordon hoor is heerlijk!”, aldus Ingeborg, “Ik ben zo blij dat ie naast me zit!” Gordon weet perfect naar wie hij op zoek is: “Ik wil iemand zien met een sterke personality, met een stralende lach en een geweldig gevoel om K3 te worden.”

Ook in de luisterbox staan de oren op scherp. “Dat ik de stemmen enkel kan horen en niet kan zien heb ik nogal wel eens meegemaakt”, lacht Natalia. “Maar het is een heel raar gegeven om te drukken en dan te beseffen dat de kijkbox niet gedrukt heeft. Ik denk dat dat heel frustrerend gaat zijn. Maar ook heel spannend!” Samantha: “De ideale stem? Die moet steady zijn en niet een rockstem of iets in de andere hoek. Er mogen dit jaar ook mannen meedoen en dat is te gek. We zoeken in het breedste veld en daar hebben we veel zin in!”

Wanneer de eerste kandidaten het podium op komen, staan de zintuigen van de juryleden alvast op scherp.

Deze Vlaamse kandidaten hopen een nieuw K3’tje te worden:

Pieter (29, Antwerpen) : “Ja, ik ben een jongen!” Zo begint Pieter zijn auditie. Hij krijgt het publiek helemaal mee met Jij Bent De Bom . Al dreigt zijn auditie heel even fout te lopen…

Jolien (22, Vorselaar) : Houdt van enorme kicks en adrenaline. Daarom doet ze mee aan K2 zoekt K3. Maakt ze met Trouwen kans om een K3’tje te worden?

Lin (19, Nijlen) : Lin babysit in haar vrije tijd op het dochtertje van Nathalie Meskens en wordt vlak voor haar performance verrast met een bijzondere videoboodschap. Ze doet auditie op Beroemd .

Elise (27, Nieuwerkerken) : Elise is juf in het vijfde leerjaar. Ze houdt dus bijzonder veel van kinderen. Daarnaast houdt ze ook van zingen, dansen én van haar kersverse verloofde. Ze brengt Eyo .

Emma (25, Kessel-Lo) : Is geadopteerd uit Bulgarije. Ze werkt als verzorgster in een kinderdagverblijf. Voor haar auditie op Oya Lele heeft ze een verrassende supporter meegebracht: haar kat.

Giana (19, Hoevenen) : “Als je mij zou vragen om ofwel bekend te zijn zoals Lady Gaga ofwel K3 te zijn: ik kies 100% voor K3”, klinkt het bij Giana. Ze heeft alvast een glitterjurkje uitgekozen voor haar auditie op Jij Bent Mijn Gigi .

Guus (24, Morkhoven): Probeert er naar eigen zeggen voor te zorgen dat de sfeer nooit onder nul zakt. Dat doet hij ook met zijn auditie op Drums Gaan Boem. Guus is geen grote fan van Ingeborg, maar drukt zij af voor zijn auditie?

Deze Nederlandse kandidaten wagen hun kans:

Arlieke (27, Oegstgeest) : Is Belgisch, maar woont in Nederland. In 2006 deed ze mee aan Eurosong For Kids, sindsdien is muziek haar passie gebleven. Als wetenschapper werkt ze mee aan het coronavaccin. Ze brengt Toveren .

Lisa (22, Tilburg) : Werkt als ‘entertainment ranger’ in een safaripark en is het dus wel gewoon om kinderen te animeren. Maar kan ze dat ook met haar auditie op Liefdeskapitein ?

Quinty (24, Den Haag) : Heeft voor haar auditie Oma’s Aan De Top gekozen en dat is niet zonder reden. “Het liedje gaat over mijn beste vriendin, en dat is mijn oma”, klinkt het op het podium.

Ziggy (19, Austerlitz) : “Ik heb me speciaal voor K3 al geblondeerd”: Ziggy weet duidelijk wat hij wil. Hij heeft 119.000 volgers op TikTok en deed al mee aan The Voice of Holland. Zijn auditie op Teleromeo gaat niet onopgemerkt voorbij.

Chanel (23, Utrecht) : Studeert Hersenwetenschappen en vindt naar eigen zeggen graag van alles uit. Wanneer ze het podium opkomt wordt Gordon meteen blij. Maar blijft dat zo tijdens haar auditie op Telepathie ?

Chanté (24, Vlaardingen) : Doet aan kickboksen en is dus geen katje om zonder handschoenen aan te pakken. Ze werkt bij de politie en wil nu haar grote droom waarmaken met Liefde Is Overal .

Jasper (25, Varik) : Was performer in Disneyland en is een geboren entertainer. Professioneel zingen deed hij echter nooit: “Ik zing alleen maar voor de lol”. Maar nu is het voor echt met 10.000 Luchtballonnen. Inclusief choreografie.

Emma (24, IJmuiden) : Werkt in een zorginstelling en heeft een eigen YouTube-kanaal voor jonge mensen die met zichzelf in de knoop zitten. Waarom deze auditie op Meiden Van De Brandweer zo belangrijk voor haar is? “Ik ben niet geboren als Emma, maar als Geert. Vroeger als jongetje werd ik gepest. Na schooltijd kon ik naar mijn kamer toe, een jurkje aantrekken en mezelf zijn.”

Julia (18, Bergen Op Zoom): Studeert interieuradvisering en houdt ervan om oude objecten te redden van de vuilnisbelt. Ze was al te zien in enkele musicals en doet nu auditie op Hallo K3.

Wie wordt de nieuwe K3? Ontdek de preaudities van de kandidaten via vtm.be

Wie nu al benieuwd is naar wie straks de opvolger wordt van Klaasje en zelf voor hoor- en zie-jury wil spelen kan dat doen via vtm.be. In de online auditietool van K2 zoekt K3 kan iedereen de preaudities beoordelen van de 68 kandidaten die straks hun kans wagen in de show. En dat enkel op basis van hun stem óf hun look. Zie je de kandidaten liefst aan het werk vanuit de kijkbox of hoor je ze liever uitsluitend vanuit de luisterbox? Test het zelf uit en geef jouw favorieten een ‘Oja’ of een ‘Néné’. Eén van deze 68 wordt straks dé opvolger van Klaasje.

