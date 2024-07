De eerste bommen dreigen te barsten in B&B Zoekt Lief

Een ultieme mix van emoties overspoelt een nieuwe week van B&B Zoekt Lief. In Sluis dreigt er een bommetje te ontploffen bij Roland wanneer Katy haar mannen even aan het werk zet. “Jij zoekt een man hé, geen werkvolk”, klinkt het bij Roland. “Dat zijn geen goede punten”, reageert Katy verontwaardigd.

Bekijk hier de preview:

Ook in Portugal lopen de ergernissen bij Vicky en Ingrid steeds hoger op, vooral wanneer Jelmont met een quiz op de proppen komt. Terwijl hij een wandeling maakt met zijn hond, moeten de dames enkele vragen over hem beantwoorden. “Ik heb geen quiz nodig om te weten hoe Jelmont in elkaar zit”, zegt een geïrriteerde Vicky. Het ludieke spel kent een onverwachte afloop…

In Italië krijgt Pascal te maken met geduchte concurrentie wanneer de fascinerende Ernie opduikt. De nieuwe vrijgezel is een Britse lord én sjamaan, een combinatie die Erika wel lijkt te intrigeren . Toch blijft Pascal zelfverzekerd: “Ik zit hier al langer dus hij moet zich nog bewijzen ten opzichte van mij.” Ondertussen geniet Bart volop van de twee dames die elkaar proberen te overtreffen om zijn hart voor zich te winnen. In Tenerife gaat Anthony op date met nieuweling Leyla, die zijn fotografiekunsten meteen stevig onder de loep neemt.

