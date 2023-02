De eerste 7 Masked Singers gaan helemaal loco in de eerste show van The Masked Singer

De 14 figuren uit het nieuwe seizoen van The Masked Singer zijn bekend, time to get the party started. Op vrijdag 3 februari om 20u35 wordt de grootste en spannendste zoektocht van het jaar afgetrapt bij VTM. Speurders Kevin Janssens, Julie Van den Steen, Andy Peelman en nieuwkomer Bart Cannaerts spitsen de oren voor de optredens van de eerste 7 Masked Singers. Dat zijn Champignon, Leeuw, Groot Licht, Skiwi, Soaperstar, Mummie en Raaf. Maar wie zijn deze 7 écht? Eén van hen zal zijn of haar ware gelaat meteen moeten laten zien.

Champignon, Leeuw, Groot Licht, Skiwi, Mummie, Soaperstar en Raaf trappen de show vrijdag samen af met een vlammende performance op Uptown Funk van Mark Ronson ft Bruno Mars. Meteen ook de allereerste keer dat ze hun echte stemmen op Vlaanderen loslaten. Nadien nemen de figuren het tegen elkaar op in een muzikaal duel. Champignon moet opboksen tegen Mummie, Raaf spreidt z’n vleugels tegenover Skiwi en Leeuw, Groot Licht en Soaperstar vechten het duel uit met drie. De favorieten van het publiek in de studio gaan door naar de volgende show, wie de minste stemmen haalt wordt onverbiddelijk ontmaskerd.

Met deze songs laten de 7 Masked Singers hun stem voor het eerst horen:

Champignon zingt Iko Iko van Justin Wellington

​Mummie zingt Bad Romance van Lady Gaga

​Leeuw zingt I Was Made For Loving You van Kiss

​Groot Licht zingt Dancing On My Own van Calum Scott

​Soaperstar zingt Into You van Ariana Grande

​Skiwi zingt Le Freak van Chic

​Raaf zingt Skyfall van Adele

What’s new?

Een nieuw seizoen van The Masked Singer, dat zijn ook heel wat nieuwigheden. Jens Dendoncker maakt zijn debuut als host en Bart Cannaerts en Tine Embrechts blazen een frisse wind door het speurdersteam. “We komen dit seizoen ook echt te weten wie de beste speurder is”, verklapt Jens. Die wordt in de finale beloond met een hele straffe prijs. The Masked Singer telt dit jaar ook méér pakken, méér celebs en dus méér speurwerk. De 14 Masked Singers worden opgedeeld in 2 groepen van 7, die week om week optreden. Elke week moet een andere groep afscheid nemen van één Masked Singer, die ontmaskerd wordt. De 8 Masked Singers die na 6 shows nog in de running zijn komen samen in de grote samensmelting: The Big Bang. Vanaf dan gaat het in één rechte lijn richting finale.

Behind The Mask op VTM GO kijkt achter de schermen van The Masked Singer en brengt het verhaal van de ontmaskerden

Welke geheimen schuilen er achter de schermen van The Masked Singer? In Behind The Mask op VTM GO geven alle ontmaskerden een exclusieve inkijk in hun parcours en delen ze hun grootste geheimen met Vlaanderen. De bekende gezichten achter Leeuw, Hippo, Tovenaar, Raaf, Foxy Lady, Skiwi, Kosmos, Minotaurus, Kolonel Mops, Champignon, Soaperstar, Groot Licht, Mummie en Vlinder vertellen hoe ze die geheimen de hele tijd verborgen hielden, vaak zelfs voor hun eigen familie. De camera’s tonen hun voorbereidingen voor het programma, de zang- en dansrepetities en zijn er ook backstage bij tijdens de opnames wanneer de stress het hoogst oploopt. Behind The Mask is elke vrijdag meteen na The Masked Singer te zien op VTM GO en vanaf 8 februari ook elke woensdag om 20u35 bij VTM.

Raad mee en waag een gok in de Guessing Game van vtm.be

Wie zelf mee wil raden en een gokje wagen naar de identiteit van de Masked Singers, kan dat doen in de Guessing Game op vtm.be. Daar kunnen speurders aangeven welk bekend gezicht er volgens hen achter de maskers schuilgaat. Na elke ontmaskering worden er punten uitgedeeld. Wie de identiteit van de Masked Singers het snelst kan achterhalen, komt het hoogst in de ranking te staan. Kijkers kunnen het ook opnemen tegen vrienden en familieleden in een eigen ontmaskergroep. Wie wordt de beste speurder van Vlaanderen? Wie niet wil wachten tot vrijdag kan nu al beginnen raden en krijgt op vtm.be een exclusieve sneak peek van de echte stemmen van álle 14 Masked Singers.