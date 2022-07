De duo’s roeren in de potten voor Wout Bru in Vakantiehuis For Life

Vorige week werden in Vakantiehuis For Life de eerste punten uitgedeeld. Jurylid Marc Coucke kwam langs om het concept van alle chalets te beoordelen. Anke en Sophie wisten met hun ‘Barbuy’ het meest te overtuigen en haalden een perfecte score van 10 punten binnen. Nu maandag 25 juli om 20u25 staan de duo’s voor een nieuwe uitdaging en daarvoor mogen de potten en pannen bovengehaald worden. Ze moeten een zelfbedacht streekgerecht met een toepasselijke naam voorschotelen aan niemand minder dan sterrenchef Wout Bru. Wie houdt de kookstress het best onder controle? Wie speelt op veilig en wie durft te experimenteren?

Bekijk de preview hier:

Voor de proef van start gaat, krijgen de duo’s eerst twee uur de tijd om te winkelen. En dat loopt niet bij iedereen van een leien dakje. Mats stoot bij de lokale slager al meteen op de taalbarrière: “Ik stond daar voor spek en bonen. Gelukkig nam Lobke het woord. Ik ging vlees bestellen en vis krijgen denk ik”, lacht hij. Mariam en Asma hebben dan weer moeite om de weg te vinden. “Ik snap echt niet hoe wij dat doen? Zelfs met de GPS verdwalen wij. We hebben veel natuur gezien”, lachen de zussen.

En dan is het tijd om de schorten aan te doen en met de gevonden producten een culinaire parel te creëren. Laura voelt zich in haar nopjes in de keuken. En Junior? Die krijgt duidelijke orders. “Ik heb de blaadjes geplukt en gewassen. En dan heb ik van een andere tak de blaadjes geplukt en opnieuw gewassen. Dat was mijn inbreng”, lacht hij. Anke en Sophie slaan volop aan het experimenteren, tot grote verbazing van Wout Bru. “Die sla in de oven, dat is wel speciaal. Die moet nog wat gebakken worden of?”, lacht hij. Bij Dylan en Glenn slaat de stress toe als blijkt dat de aardappelen niet gaar genoeg zijn. Welke duo’s slagen erin om de smaakpapillen van Wout Bru te beroeren?

