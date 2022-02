De duo’s krijgen een spoedcursus onderhandelen in een lokale meisjesschool op Zanzibar

Op dinsdag 1 maart om 20u35 bij VTM krijgen de kandidaat-uitbaters een nieuwe opdracht: een eigen versie presenteren van het roomservice ontbijt van de Zweedse chef Jussi. De duo’s krijgen elk 45 minuten voor deze opdracht, maar dat verloopt niet voor iedereen zonder slag of stoot…

Met de hulp van een souschef, mogen Thomas en Ileen, en Arno en Amy de spits afbijten. De groene vingers van Arno spelen duidelijk in zijn voordeel: hij kent de moestuin intussen goed en weet perfect wat bruikbaar is voor een geslaagd ontbijt. Thomas en Ileen hebben die tuinkennis niet en grijpen terug naar wat ze kennen: pannenkoeken.

Als laatste vliegen Ralph en Elise de keuken in. Zij kiezen voor een Belgisch getint ontbijt met soldaatjes, croque monsieur en om de Zanzifactor te verhogen... euh zand? "Zand op een bord? Dat is een gezondheidsrisico. En die bloem hier? Die is giftig." Dit ontbijt is duidelijk een ‘no go’ voor chef Jessi.

Bekijk het fragment hier:

Zanziblue werkt graag met lokale ingrediënten en liefst zo vers mogelijk. De duo’s moeten naar de plaatselijke markt maar dat gebeurt niet onvoorbereid: ze worden terug naar de schoolbanken gestuurd en krijgen op de lokale meisjesschool een spoedcursus onderhandelen in het Swahili.

Genoeg woordenschat om de theorie om te zetten in de praktijk: de vijf duo's krijgen 30 minuten en 30.000 Tanzaniaanse Shilling om de 10 producten te vinden die op het boodschappenlijstje van Mama Bahati staan. Hoe meer budget ze overhouden, hoe beter. Alle boodschappenmandjes en rekeningen zijn onder de loep genomen. Welke duo’s liggen goed in de markt en welke niet?

Dan rest de duo’s nog één ding: de handen uit de mouwen steken en het personeel van Zanziblue een magische avond bezorgen. Wanneer het feest zijn piek bereikt, komt de jury onverwachts met een belangrijke boodschap… De sfeer slaat onmiddellijk om…

Paradijs zoekt Personeel op dinsdag 1 maart om 20u35 bij VTM en ook op VTM GO .