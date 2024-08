De concurrentiestrijd bereikt een hoogtepunt in B&B Zoekt Lief

In een nieuwe week van B&B Zoekt Lief gaat het er in de ene B&B liefdevol aan toe, terwijl er in de andere B&B roet in het eten wordt gegooid. In Italië lijkt het goed te klikken tussen Pascal en nieuwkomer Patrick, tot ze de barbecue van Erika samen een nieuw kleurtje geven en beiden graag de leiding nemen. “Ik heb geen problemen met schilderen als je kan schilderen, maar niet als je alles uit m’n handen pakt en zegt dat je het beter kan”, klinkt het bij Patrick. “Pascal gaat in overdrive, maar dat is zijn stijl en ik laat hem doen.”

In Tenerife is Layla al vroeg uit de veren en nodigt ze Anthony uit voor een date. Zijn enige opdracht: zijn zwembroek aantrekken en een handdoek meenemen. Doet een gezellige tête-à-tête de vonk overslaan? Aan de andere kant van het Spaanse eiland lopen de spanningen hoog op tussen Natje en Cynthia. Er barst een hevige discussie los tussen de twee. Dreigt een van hen de koffers te pakken of kunnen ze de plooien gladstrijken?

In Curaçao leert Patricia de sportieve én flirterige kant van Robby beter kennen. Tijdens het paddleboarden onder de stralende zon probeert hij haar af en toe speels in het water te duwen. “Meisjes plagen is om liefde vragen”, lacht Robby. “Maar het is allemaal nog vrij pril.” In Sluis is Katy blij om Stefaan weer met open armen te mogen ontvangen. Peter daarentegen is minder verheugd met zijn terugkeer… Terwijl Jelmont vrijgezel Rose beter leert kennen, staat nieuwkomer Martine vol spanning te wachten voor de poort. Zal haar geduld beloond worden met een warm welkom of gooit haar komst roet in het eten?

