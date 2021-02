De coaches weten niet wat ze horen: metal in The Voice van Vlaanderen

“Een nieuwe dag, nieuwe kansen en nieuwe talenten!” Met die woorden start coach Tourist LeMC vol enthousiasme aan de tweede Blind Auditions van The Voice van Vlaanderen op vrijdag 12 februari om 20.40 bij VTM. De eerste kandidaat trekt direct de aandacht van de vier coaches. Hij verrast het viertal met een woeste cover van het metal-nummer Paranoid van Black Sabbath. Compleet met grommend gezang en geschreeuw. De eerste noot van het nummer lokt een euforische kreet uit bij Koen Wauters: “Oh yes, eindelijk!”. Hij is duidelijk fan van het metal-genre: “Eindelijk eens iemand die lawaai komt maken, die ne keer schreeuwt! Ik ben hier al van jongs af aan fan van en ik vind het de max!”, lacht Koen. En ook Natalia is van haar sokken geblazen: “Holy shit!”

Ook dit keer halen de coaches alle trucjes boven om de kandidaten te overtuigen om voor hun team te kiezen. Niels ontpopt zich tot ‘West-Vlaams ambassadeur’ en gooit dat argument op inventieve wijze in de strijd: “Kies als West-Vlaming voor de West-Vlaamse coach en bespaar benzine om je te verplaatsen naar de workshops! En de benzine staat momenteel duur hoor!”, lacht Niels. Al maken de coaches tussendoor ook tijd voor ontlading, zo regelt host Sean Dhondt een uniek duet voor superfan Lisa met Natalia en wagen Niels en Natalia zich op het podium aan… een salsadansje!

Bekijk hier het duet van Natalia en superfan Lisa:

The Voice Comeback Stage: vrijdag 12 februari om 22.30 op VTM GO

In de exclusieve spin-off ‘The Voice Comeback Stage’ op VTM GO zagen kijkers vorige week hoe Laura aan de slag ging met Selina, de eerste afgevallen kandidaat die ze oppikte in haar team. Zij kreeg zangcoaching, deed opnieuw auditie voor Laura en haar hulpcoach met het nummer ‘I Don’t Wanna To Be You Anymore’ van Billie Eilish en veroverde daarmee een plekje in één van de drie hotseats. Pikt Laura ook deze keer één of meerdere afgevallen kandidaten op? Kijkers kunnen het verdere traject van Laura’s team volgen via The Voice Comeback Stage, dat meteen na elke aflevering van The Voice van Vlaanderen te bekijken is op VTM GO.

Deze kandidaten wagen hun kans tijdens de tweede Blind Auditions:

Angelo (29, Gentbrugge). Naast skaten is muziek zijn passie. Hij voelt zich vooral in zijn element in het metal-genre en doet auditie met Paranoid van Black Sabbath.

Lies (24, Ingelmunster). Heeft vijf jaar in het koor van Studio 100-shows gezongen, maar wil het nu alleen proberen. Ze waagt haar kans met You Don't Do It For Me Anymore van Demi Lovato.

Sinay (22, Heverlee). Ze heeft al meegezongen in de internationale musical Annette en haalt nu alles uit de kast met Won’t Be Long van Aretha Franklin.

Arie (41, Poperinge). Verkoos ooit basket boven muziek en beseft dat dit de foute keuze was. Hij wil de draad terug oppikken met zijn deelname en brengt Forever Love van Gary Barlow.

Lisa (26, Geraardsbergen). Zit in de fanfare en speelt ook in een jachthoornkorps. Ze is superfan van Natalia en waagt haar kans met Skin van Rag ‘n Bone Man.

Nisrine (21, Ranst). Heeft vorig seizoen ook meegedaan en brengt nu een tribute aan de papa van haar stiefpapa. Ze brengt Don’t You Remember van Adele.

Lisa (22, Marke). Heeft geen ervaring op een groot podium en doet mee op te weten hoe ver ze kan geraken. Ze brengt Love On The Brain van Rihanna.

Toon (30, Mechelen). Zijn vrouw is zijn grootste fan. Hij doet auditie met Tiny Dancer van Elton John.

Alessia (19, Paal). Is van Italiaanse afkomst. Muziek zit in haar familie en ze zingt vaak in het danscafé van haar ouders. Ze doet auditie met Caruso van Lara Fabian.

Robin (19, Lier). Hij heeft twee passies: zingen en piano spelen. Hij speelt nog maar twee jaar piano, maar gaat zichzelf begeleiden op het nummer I Love You van Billie Eilish.

Julie (25, Kortrijk). Is een klassieke zangeres in een koor en wil nu het solowerk ontdekken. Ze haalt alles uit de kast met A Case of You van Joni Mitchell.

Lieke (20, Meerhout). Zingen is voor haar een manier om haar emoties te uiten. Ze draagt haar auditie met het nummer Dat Ik Je Mis van Maaike Ouboter op aan haar overleden oma.

De opnames van The Blind Auditions en The Knock-Outs van The Voice van Vlaanderen vonden plaats voor de coronapandemie uitbrak.

