De bromance tussen Jacques Vermeire en Walter Grootaers in Viva Vermeire

Op zaterdag 8 mei om 19.55 start bij VTM het gloednieuwe programma Viva Vermeire. Jacques Vermeire, de man die jong en oud aan het lachen brengt, wordt deze maand zeventig en die verjaardag gaat niet onopgemerkt voorbij. Viva Vermeire gaat op zoek naar de vele levenslessen in zijn omvangrijke oeuvre. In de eerste aflevering richt ‘s werelds beste vriend en family man zijn kennersblik op de vriendschap en het gezinsleven.

Bekende typetjes als DDT, Fonske Verzele of Kamiel De Onderhoudsman passeren de revue maar ook onbekende figuren uit zowel zijn VTM-jaren (oa ‘de Jacques Vermeire show’) als zijn beginjaren bij de VRT (oa ‘Oei Jacques’): ze laten allemaal hun licht schijnen op het thema vriendschap. Ook de leukste sketches uit de zaalshows met zijn trouwe vriend en aangever Luc Verschueren mogen niet ontbreken.

Maar ook aan zijn talrijke gastoptredens en verschijningen in spel- en panelprogramma’s zoals ‘De Drie Wijzen’, ‘Beste Vrienden’ en ‘Beste Kijkers’ heeft Jacques trouwe vrienden als Jaak Van Assche, Carry Goossens en Gilles De Bilde overgehouden. In het geval van Walter Grootaers werd dat zelfs een heuse bromance.

Bekijk hier de preview:

In ‘Alloo Bij’ uit 2017 blijkt dat dochter Julie twee papa’s kent: “Iemand die op het podium staat, op tv komt en er volle bak voor gaat, en thuis is het iemand die heel rustig is. Veel mensen verschieten daar wel van.” Maar de tijd evolueert en na een carrière van maar liefst 40 jaar maakt Jacques dezer dagen TikTok onveilig met Julie en zoon Maxime.

Voor zo’n rijk gevulde carrière met hilarische vrienden en een mooie familie, zijn slechts twee woorden van toepassing: Viva Vermeire!

De afleveringen van Viva Vermeire zijn ook te (her)bekijken op VTM GO .