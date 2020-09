De Boxy’s en Loïc Van Impe strijden voor de perfecte replica van de Cornet d’Amour in ‘Snackmasters’

Wat gebeurt er wanneer een bekende chef wordt uitgedaagd om Vlaanderens populairste snacks exact na te maken? En wat als die topchef daarbij zélf gejureerd wordt?

Zeven legendarische snacks en acht topchefs, dat zijn de ingrediënten van het gloednieuwe VTM-programma ‘Snackmasters’. Vanaf dinsdag 15 september nemen topchefs het elke week tegen elkaar op in een onverwachte uitdaging: op drie dagen tijd proberen ze een identieke kopie te maken van een bekende snack. Na drie dagen staan de chefs tegenover elkaar in de fabriek waar ze elk een perfecte kopie van de snack proberen te maken. Een driekoppige jury van fabrieksmedewerkers bepaalt wie de winnaar is. De acht chefs die de uitdaging aangaan, zijn Roger van Damme, Marcelo Ballardin, Piet Huysentruyt, Anne-Sophie Breysem, Loïc Van Impe, Kristof en Stefan Boxy, Wout Bru en Sofie Dumont.

Terwijl de chefs experimenteren, worden ze gevolgd door Koen Wauters, een ware snackverslaafde: “Van kindsbeen af ben ik zot van snacks. Zoet of zout, het gaat er allemaal in! Ik ben dan ook super benieuwd of topchefs in staat zijn om al mijn favoriete snacks perfect na te maken.” Koen wordt bijgestaan door Ruth Beeckmans. Zij is als het ware de snack detective, duikt onder in de wondere wereld van snoep-, chips- en chocoladefabrieken en ontfutselt er de geheimen waarmee de chefs op datzelfde moment mee worstelen: “Mijn taak is sowieso aangenamer. Terwijl de chefs zitten te zweten, mag ik in de fabriek ontdekken hoe die coole snacks worden gemaakt.”

De winnaar van elke aflevering gaat door naar de volgende ronde. De competitiedrang van de chefs is enorm. Ze zijn stuk voor stuk enorm gemotiveerd om de overwinning te behalen, maar het wordt hoe dan ook een extreem moeilijke uitdaging. Zelfs een sterrenchef bijt zijn tanden stuk op een simpele snack, of om het met Piet Huysentruyt zijn woorden te zeggen: “Dit is het allermoeilijkste wat ik in mijn carrière al heb gedaan!”

Aflevering 1 op dinsdag 15 september om 20.35 bij VTM

De snack die tijdens de eerste aflevering van dinsdag 15 september wordt nagemaakt, is volgens Koen Wauters ‘een hoorntje ijs met pure magie’: de Cornet d’Amour.

Loïc Van Impe, de 26-jarige tv-kok uit Brussel, is als eerste aan zet. Hij presenteerde eerder het VTM-programma ‘Loïc: Zot van Koken’ en is jurylid in ‘Mijn Keuken Mijn Restaurant’. Hij neemt het op tegen de flamboyante tweeling Kristof en Stefan Boxy. De Boxy’s zijn momenteel de eigenaars van een traiteurszaak, ‘Boxy’s Fine Food Traiteur’. Aan strijdvaardigheid geen gebrek: “We gaan ervan uit dat we gaan winnen. Meedoen, sportief strijden en winnen. Voilà!”, klinkt het bij Stefan. “Goed zo, Stefan! Klare taal”, beaamt zijn broer. Bij Loïc slaat de twijfel al meteen toe wanneer hij ontdekt dat hij tegenover de Boxy’s staat: “Oh, my god…! We zijn karamel sigaar kapot! Ja, dat zijn twee kastars, hé?”

De eerste uitdaging waarmee ze te maken krijgen, is het maken van het hoorntje. Bij de Boxy’s klinkt het: “Allée, we zitten 35 jaar in het beroep en we staan zo te sukkelen… We hebben nog nooit zo een wafel of koekje moeten maken van een crème die we eigenlijk al heel ons leven eten.” En ook Loïc sukkelt met zijn hoorntje: “Dat is geen wafel, hé? Dat is een pannenkoek. Maar dat is ook lekker, hé, pannenkoeken? Verdorie, dat trekt op niks!”. Creativiteit ten top, maar ze bakken er nog niet veel van: foute ingrediënten, foute bakwijze. Het lijkt simpeler dan het is.

Op dag 2 staat het ijs op de planning. Bij Loïc is dat brokkenpap, de Boxy’s voegen eigeel toe en zien hun ijs geel kleuren. Geen probleem, want: “De smaak, die zit goed!” maar het is niet de smaak die telt, wel het maken van een exact mogelijke kopie van het origineel...

Ook de chocolade moet gemaakt worden. In de fabriek ontdekt Ruth alvast dat de Cornet d’Amour met imitatiechocolade op basis van kokosolie of zonnebloemolie wordt gemaakt. Hebben de kandidaten dit door? En welke chef komt het strafste uit de hoek en mag naar de halve finale?