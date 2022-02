De bom barst aan de ronde tafel

Het psychologische spel in De Verraders is op kruissnelheid. De verraders zijn aan de winnende hand, maar komen stilaan in het vizier van de bondgenoten. Vooral Astrid en Sieg hebben hun pijlen gericht op Walter. “Ik heb ineens een vuile smaak van Walter in mijn mond gekregen”, zei Astrid daar vorig week nog over. Maar ook Hannelore wordt meer en meer verdacht. Valt het doek op maandag 28 februari voor één van hen? Of richten de verraders hun pijlen op een andere onschuldige bondgenoot? Aan de ronde tafel zien de 901.000 kijkers (37% op VVA 18-54, live+uitgesteld+online) de bom alvast barsten onder de bondgenoten…

In de vierde aflevering liquideren de verraders opnieuw één bondgenoot. En daarin hebben ze deze keer volledig vrij spel, want door het schild van Walter geniet geen enkele bondgenoot bescherming. Hun conclaaf leverde afgelopen nacht een pittige discussie op. Loïc wil leiders Astrid en Sieg uitschakelen en krijgt steun van Walter. Maar Jamie-Lee is het daar niet mee eens. Wie heeft de grootste overtuigingskracht? De groep van overblijvers gaat in spanning naar het ontbijt.

Nadien maakt iedereen zich klaar voor een nieuwe missie voor extra zilver én het schild, dat wel eens erg goed van pas zou kunnen komen. Staf stuurt hen verdeeld over drie auto’s op roadtrip door Nederland. Onderweg krijgen ze bij elk kruispunt via de lokale radio Verradio 106.3 een meerkeuzevraag. “Als je het juiste antwoord geeft, kan je op de juiste route blijven”, klinkt het. Drie zilverstaven en de toegang tot de wapenkamer wachten op de auto die als eerste de positie van Staf vindt.

Dankzij het pact dat ze sloten zijn de inzittenden van wagon 1 voorlopig beschermd van een verbanning. Ook al vermoeden ze dat er zeker één verrader aan boord is, toch hult iedereen zich in stilzwijgen. Het beruchte pact loopt in theorie echter vandaag af… Wanneer de hele groep aan de ronde tafel verschijnt lijkt de bom te barsten. Meerdere spelers, onder wie Dirk, zijn er namelijk rotsvast van overtuigd deze keer een verrader naar huis te spelen en willen de rest van de groep manipuleren. Dirk beraamt dan ook een plan..

Bekijk de preview hier:

Aan de ronde tafel wordt de aanval ingezet en de tactische spelletjes bovengehaald. “Ik pleeg nu ‘zelfmoord, maar elke moedige soldaat in de voorste linie sneuvelt in de oorlog”, klinkt het bij één van de deelnemers. “Ik hoop dat iemand mee ten aanval gaat, maar ik vrees ervoor. Want het is een bende kalveren die niks doen.” Eén iemand zal door de groep ongenadig uit het kasteel verbannen worden…

Niet voor publicatie:

De foto’s uit het persbericht kan je downloaden via communicatie.vtm.be of foto.dpgmedia.be.

Bovenstaande video is over te nemen via deze embedcode:

<div style='padding-top: 56.25%; position: relative; height: 0; width: 100%;'><iframe allowfullscreen='' class='mc-embed' height='100%' mozallowfullscreen='' src='https://mychannels.video/embed/286095?automute=false&autoplay=true&pip=false&single_play=true&sticky=false' style='border: 0; position: absolute; left:0; top: 0; overflow:hidden;' webkitallowfullscreen='' width='100%'></iframe></div>