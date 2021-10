‘De Bende van Jan de Lichte’: waarom je moet kijken volgens Matteo Simoni

Op zondag 17 oktober om 21u00 bij VTM kruipt Matteo Simoni in de huid van Jan de Lichte, een sympathieke boef die voor rechtvaardigheid en vrijheid strijdt en al plunderend een bloedig spoor door Vlaanderen trekt. Waarom je naar deze prestigieuze reeks van eigen bodem moet kijken, legt Matteo Simoni zelf uit.

De Bende van Jan de Lichte is fictie van de bovenste plank met een absolute topcast: naast Matteo Simoni vertolkt Stef Aerts het personage van Tincke, de kompaan en de leider van de roversbende waar Jan de Lichte in terecht komt. De overige cast bestaat onder meer uit Tom Van Dyck (Baru), Anemone Valcke (De Schoen), Iwein Segers (Vagenende), Dirk Roofthooft (Burgemeester Coffijn), Charlotte Timmers (Héloise), Rik Verheye (Nicolai Van Gelderhode), Bruno Vanden Broecke (Benoit Van Gelderhode), Ruth Beeckmans (Judoca) en Jeroen Perceval (De Schele).

Aflevering 1

Vlaanderen 1747. Jan De Lichte keert terug van de Oostenrijkse oorlog als een gevangene, beschuldigd van moord en desertie. Hij slaagt erin te ontsnappen en keert terug naar zijn geboortestreek en ontdekt er een ruwe, verdeelde wereld. De stad, waar burgemeester Coffijn met harde hand regeert, slaat met grote willekeur al het uitschot in de ban. Die bannelingen troepen samen in een ellendig kamp in de bossen. Jans oude maat Tincke zwaait er de plak. Ondertussen doet de nieuwe wetshandhaver Baru zijn intrede in de stad.

De Bende van Jan de Lichte is een tiendelige dramareeks die gebaseerd is op de gelijknamige historische roman van Louis Paul Boon. De regie van was in handen van Maarten Moerkerke (De 13 Geboden) en Robin Pront (D'Ardennen).

De Bende van Jan de Lichte op zondag 17 oktober om 21u00 bij VTM en ook op VTM GO .

