De 4 finalisten van K2 zoekt K3 zijn bekend

Meer dan 22.000 m/v/x waagden hun kans, maar in de grote finale van K2 zoekt K3 wordt het girls only. Amy, Diede en Julia haalden vanavond in de halve finale de meeste sterren binnen van de vak- en publieksjury en Celester kreeg het allerlaatste Golden Ticket van Hanne en Marthe. Deze 4 meiden stoten dus door naar de grote live finale van zaterdag 27 november om 19u55 bij VTM. Wie van hen wordt het nieuwe K3’tje en mag de lege plek tussen Hanne en Marthe invullen?

In de halve finale vormden de 6 finalisten voor het eerst een trio en dus ook een potentiële K3 met Hanne en Marthe. Ze zongen elk een K3-nummer en probeerden juryleden Gert, Natalia, Ingeborg, Gordon, Samantha én de publieksjury hiermee te overtuigen. “Dit zag eruit als een hele mooie K3”, klonk het bij Gert Verhulst na het optreden van Celester. “Dit is wat we zoeken”, reageerde Samantha op het optreden van Julia. “De hele combinatie: ik begin het meer en meer te zien”, was de conclusie van Ingeborg over Diede. En ook Amy kreeg mooie woorden van Gordon: “Jij hebt het perfecte plaatje”. Bij Remi en Luca zagen de juryleden het plaatje niet voldoende kloppen om de jongens door te sturen naar de finale. Daarin wordt het dus girls only met nog 3 blondines en 1 brunette in de running.

In de halve finale was ook te zien dat de kandidaten het afscheidsconcert van Klaasje in het Sportpaleis bijwoonden. Daar konden ze zelf vaststellen hoe hun toekomst er straks mogelijk zal uitzien. En Klaasje had nog een leuke verrassing voor hen in petto, want ook zij zal volgende week de grote finale bijwonen om de fakkel officieel door te geven aan Amy, Celester, Diede of Julia. De spanning in de Vlaamse huiskamers is nu alvast te snijden!

Niet voor publicatie:

De foto’s uit het persbericht kan je downloaden via communicatie.vtm.be of foto.dpgmedia.be.