De 11 bekende rekruten tonen zich vanaf minuut één van hun dapperste kant in Special Forces  

De adrenaline giert door de aderen van 11 Bekende Vlamingen wanneer ze zich nu maandag 22 april wagen aan het grootste avontuur van hun leven: een opleiding tot Special Forces. En dat begint meteen op volle zee. Eenmaal aangekomen in Zuid-Afrika zetten rekruten Davina Simons, Saïd Boumazoughe, Loïc Van Impe, Ine Beyen, Ismaïl Abdoul, Jan Bakelants, Gers Pardoel, Lynn Van den Broeck, Nora Gharib, Olivier Deschacht en Geert Meyfroidt koers richting Atlantische Oceaan. De rekruten worden stevig uit hun comfortzone gehaald tijdens een eerste loodzware proef: zwemmen naar de kust. Dagelijkse kost voor de elitesoldaten van de Special Forces maar een grensverleggende uitdaging voor de 11 bekende Vlamingen. Meteen wordt duidelijk dat velen vanaf minuut één erg diep moeten gaan…

Vanop de vissersboot springen de rekruten één voor één in het water, maar niet zonder twijfel. “Dat zie ik niet zitten”, klinkt het bij Loïc. “Dicht bij elkaar blijven, niet te veel communiceren en gewoon zwemmen”, roept Gers. “Ze zullen zich zeer oncomfortabel voelen in het water en toch moeten ze blijven nadenken en reageren”, vertelt Chef Blom. De kandidaten worstelen om door de branding te geraken. Voor Ismaïl is kou zijn grootste vijand. Nora worstelt dan weer met paniek en de gedachte aan haar dochter. “Ik kreeg flitsen door mijn hoofd van mijn dochter. Ik ben een alleenstaande mama. Mijn dochter heeft mij nodig. Ik ben haar mama en ze heeft maar één mama.”

Bekijk hier de preview uit de aflevering:

Uitgeput komen de rekruten aan op het strand, maar veel tijd om op adem te komen is er niet. “De valkuil voor vele rekruten is dat ze na het succesvol uitvoeren van een opdracht euforisch worden en denken dat het voorbij is. Het is niet gedaan, het is nooit gedaan. Je moet altijd alert blijven”, vertelt Chef Kevin. Een ritje naar het basecamp zit er bovendien ook niet in voor de nieuwkomers. De rekruten vertrekken met een balk op de schouder en in looppas richting het kamp. Vooral Ismaïl en Nora hebben de zwemproef nog niet verteerd en krijgen het zwaar. Eenmaal aangekomen, staat er de groep een stevige reeks burpees te wachten. Chef Blom deelt alvast een tip: motivatie. Zonder motivatie zullen ze de eindmissie nooit halen.

Terwijl de rekruten even kunnen recupereren na een lange dag, maken de instructeurs de balans op tijdens hun dagelijkse briefing. Ze vragen zich af of de kandidaten de juiste mentaliteit hebben om de opleiding voort te zetten. Na de eerste dag hebben de chefs hun twijfels bij de fysieke paraatheid van één van de rekruten en beslissen ze om die op de rooster te leggen…

Niet voor publicatie:

​​De foto’s uit het persbericht kan je downloaden via communicatie.vtm.be.

Bovenstaande preview kan je overnemen via deze embedcode: <div style='padding-top: 56.25%; position: relative; height: 0; width: 100%;'><iframe allowfullscreen='' class='mc-embed' height='100%' mozallowfullscreen='' src='https://mychannels.video/embed/438289?auto_play=false&pip=false&single_play=false' style='border: 0; position: absolute; left:0; top: 0; overflow:hidden;' webkitallowfullscreen='' width='100%'></iframe></div>