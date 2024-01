Dartsensatie Luke Littler legt iedere donderdarts de wereldtop het vuur aan de schenen tijdens de Premier League darts

Donderdag = donderdarts! Vanaf donderdag 1 februari staan de donderdagen bij VTM 2 weer helemaal in het teken van de Premier League Darts. Aan dat prestigieuze toernooi mogen slechts acht topspelers deelnemen, waaronder dit jaar voor het eerst dartfenomeen Luke Littler. Dartliefhebbers kunnen de prestaties van tienersensatie ‘Luke The Nuke’ op de voet volgen, want VTM 2 zendt opnieuw alle matchen van één van de belangrijkste dartevents live uit.

Staat donderdarts voortaan in het teken van ‘The Battle of the Lukes’? Of wordt het een clash tussen Luke Littler en Michael van Gerwen? De wereld raakte volledig in de ban van de 17-jarige sensatie Luke Littler, die wonderen verrichtte tijdens het WK Darts. Tot Luke Humphries, de nieuwe nummer één van de wereld, in de finale een einde maakte aan dat sprookje. Niet veel later versloeg het tienerfenomeen Michael van Gerwen in de finale van de Bahrain Masters, om zo zijn eerste titel bij de grote jongens achter zijn naam te schrijven. Een week later nam Michael van Gerwen revanche in een zinderende finale van de Dutch Masters, waar Littler wel de re-match van de WK-finale won van Luke Humphries. Maakt ‘The Nuke’ z’n dartssprookje nu helemaal waar tijdens de Premier League? Iedere donderdag legt de jongste speler ooit in de Premier League de beste darters van het moment - Peter Wright, Rob Cross, Gerwyn Price, Nathan Aspinall, Michael van Gerwen, Michael Smith en Luke Humphries - het vuur aan de schenen.

De acht wereldtoppers strijden in een competitieformule met 16 mini-toernooien en play-offs voor een prijzenpot van zo’n 1,14 miljoen euro, waarvan ruim 310.000 euro voor de winnaar is weggelegd. Daar komt nog een wekelijkse winnaarsbonus van zo’n 11.000 euro bovenop. De vier darters die na de 16 speeldagen de meeste punten verzamelen, plaatsen zich op donderdag 23 mei voor de play-offs (halve finales en finale) in de O2-arena van Londen.