Dank u Dany! VTM en kijkers zwaaien Dany Verstraeten uit tijdens zijn roadtrip down memory lane

Hij presenteerde op 1 februari 1989 de allereerste nieuwsuitzending bij VTM en is sindsdien een vaste waarde in heel wat Vlaamse huiskamers, maar nu gaat VTM NIEUWS-anker Dany Verstraeten met pensioen. Op dinsdag 5 september presenteert hij voor de allerlaatste keer het avondnieuws. In ‘Dank u Dany’, om 20u35 bij VTM, wordt het VTM-icoon na zijn laatste nieuwsuitzending gevierd en feestelijk bedankt voor meer dan 35 jaar trouwe dienst.

In ‘Dank u Dany’ verrast Koen Wauters - net als Dany VTM-pionier én autoliefhebber - een nietsvermoedende Dany Verstraeten en neemt hem toepasselijk mee op een roadtrip down memory lane. Van zijn eerste job op de verkeersredactie van de VRT en zijn gloriejaren aan de zijde van Nadine De Sloovere bij VTM, tot zijn iconische nooduitzending tijdens een bommelding in de nieuwsstudio in Antwerpen. De weg ligt bezaaid met anekdotes en verrassingen. Zo gaat Dany op een wel heel letterlijke speeddate met zijn huidige VTM NIEUWS-collega’s en wordt hij onder handen genomen door Geert Hoste. Tijdens zijn unieke en nostalgische roadtrip wordt Dany uitgezwaaid, bedankt en in de bloemetjes gezet door bekend en onbekend Vlaanderen.

