‘Dancing Dimi’ verdedigt de Belgische driekleur op het EK Darts

Van donderdag 27 oktober tot en met zondag 30 oktober kunnen dartliefhebbers hun hart weer ophalen bij VTM 2 en ‘Dancing Dimi’ naar de Europese titel supporteren. Vanaf 27 oktober om 18u45 zendt VTM 2 alle matchen van het vijftiende Europees Kampioenschap darts live uit.

Dit kampioenschap is het orgelpunt van de European Tour. Dertien toernooien lang streden de beste darters van Europa voor een plaatsje in het EK. De top 32 treedt donderdag aan in de finale strijd voor de Europese titel en een deel van de prijzenpot, die 500 000 pond of zo’n 570 000 euro bedraagt. Kim Huybrechts, die zich dit jaar jammer genoeg niet kon plaatsen voor het EK, Rudy Lanssens, Matthias De Vlieger, Erik Clarys en Brian Raman zijn bij VTM 2 de commentatoren van dienst.

Het wordt supporteren geblazen voor Dimitri Van den Bergh. ‘Dancing Dimi’ zal in het Duitse Dortmund als enige landgenoot onze Belgische Driekleur verdedigen. In de eerste ronde kruist Dimitri - nummer 11 op de Europese ranking - de pijlen met Daryl Gurney, de nummer 22 op de Europese ranking. Het is van 2019 geleden dat Dancing Dimi meestreed voor de Europese titel.

Uitzendschema:

Eerste ronde: donderdag 27 oktober om 18u45

Eerste ronde (met Dimitri Van den Bergh): vrijdag 29 oktober om 18u45

Tweede ronde: zaterdag 29 oktober om 20u00

Kwartfinales: zondag 30 oktober om 12u45

Halve finales en finale: zondag 30 oktober om 19u00

