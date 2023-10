“Dan ontploft de zaak”: Van Rossem evolueert van beursgoeroe naar oplichter, met de politiek als laatste redmiddel

Op donderdag 5 oktober graaft de docureeks Van Rossem verder in het leven van excentriekeling Jean-Pierre Van Rossem. Tv-coryfee Bart Peeters, vriend Herman Brusselmans, financieel journalist Ludwig Verduyn en communicatiestrateeg Joris Mateusen belichten het intellect van Van Rossem en schetsen hoe het schrijven van 80 thesissen en 7 doctoraten tegen betaling uiteindelijk in oplichting uitmondde. “Hij was een geniale schrijver”, legt Verduyn uit. “Dat heeft hem in aanraking gebracht met rijkere kringen en zijn Moneytron-concept gemaakt. Het was te vergelijken met een klassiek oplichtingssysteem waarbij je het geld van de ene belegger gebruikt om de andere terug te betalen, maar waarbij je altijd een stuk te kort hebt. Dan ontploft de zaak.”

Terwijl Van Rossem zich ontpopt als zelfverklaarde ‘beursgoeroe’, gaat zijn echtgenote Nicole ten onder aan zijn overspel. Zoon Nicolas getuigt over haar drank- en drugsmisbruik dat een tragische afloop kende. In de aanloop naar een derde, gemediatiseerd huwelijk belandt Van Rossem in de gevangenis. Hij gaat in de politiek en richt zijn partij R.O.S.S.E.M. op. “Vooral voor de parlementaire onschendbaarheid, om niet in de bak te geraken”, licht vriend en kunstenaar Olivier Ameye toe.

“Opeens ding dong, Van Rossem hier”, vertelt Goedele Liekens. “Hij vroeg of ik wilde opkomen voor zijn partij. Je verdient zoveel en krijgt zoveel onkostenvergoeding, dat waren zijn argumenten. Ik was toen leading lady bij VTM en één van de best betaalde tv-mensen van Vlaanderen. Dus ik weigerde, vooral uit angst voor onnodige controverse. De relschopperij om de relschopperij.” Ook Herman Brusselmans kreeg een aanbod: “Hij had mensen nodig en ik wilde dat niet. Ik ben vaak gevraagd om aan politiek te doen, de VLD heeft me ook nog gevraagd. Zijn programma was een halve grap. Hij had een paar slogans waarvan ik zei: ‘Dit slaat nergens op als je het au sérieux wil nemen’. Maar dat wilde hij niet.”

Bekijk de preview hier:

