Dakwerker Justine haalt klimtouwen boven om kerktoren te herstellen in Lady Bouwers

Dakwerkers Justine en haar papa Dirk hebben morgen, dinsdag 1 juni om 21.40, een bijzondere klus op de planning staan in Lady Bouwers. Het dak van de Sint-Kwintenskerk in Lennik kan niet gerepareerd worden via een stelling of ladder, dus moet het duo tot 30 meter hoog aan de slag met klimtouwen en musketons. Justine neemt het voortouw en wil alles volgens de regels van de klimkunsten doen: “Dit is niet hetzelfde als rotsklimmen. Je moet extra voorzorgsmaatregelen nemen want je touw kan beschadigd raken door scherpe hoeken op het dak.” Maar dan loopt het even mis…

Ook schrijnwerkerskoppel Ilse en Jimmy werkt vandaag aan een speciale opdracht: ze trekken naar de Joodse buurt om er een historisch raam van een synagoge te restaureren. Een klus waar een hele voorbereiding aan vooraf ging: “Een aantal weken geleden zijn we alle stukken komen demonteren, nummeren en hebben we de slechte stukken meegenomen voor herstelling. Vandaag komen we alles terug plaatsen”, vertelt Ilse.

Elektricien Gitte en loodgieter Rachel starten in de vroegte aan hun werkdag. Rachel vernieuwt samen met haar collega de hele sanitaire installatie in de kelder van een woonzorgcentrum, goed voor in totaal 4 km pijpleiding. “De ene dag kom je geen obstakels tegen en de andere moet je echt liggen puzzelen”, vertelt Rachel.

Bekijk hier de preview uit de aflevering:

De afleveringen van Lady Bouwers zijn ook te (her)bekijken op VTM GO .

Niet voor publicatie:

De foto’s uit het persbericht kan je downloaden via communicatie.vtm.be.

Uitgebreid fotomateriaal vind je op foto.dpgmedia.be.

De video kan je delen via deze embedcode: <div style='padding-top: 56.25%; position: relative; height: 0; width: 100%;'><iframe allowfullscreen='' class='mc-embed' height='100%' mozallowfullscreen='' src='https://mychannels.video/embed/229626?automute=true&autoplay=true&pip=false&single_play=true&sticky=false' style='border: 0; position: absolute; left:0; top: 0; overflow:hidden;' webkitallowfullscreen='' width='100%'></iframe></div>